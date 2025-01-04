"طرق دبي" تزيّن الشوارع الرئيسة في الإمارة بشعار حملة "شكراً الشيخة هند"

زيّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الشوارع الرئيسة في الإمارة بشعار حملة «شكراً الشيخة هند»، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عرفاناً وشكراً لحرم سموّه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقديراً لإنجازات سموها الاستثنائية ومسيرتها في العطاء ودورها الملهم في ترسيخ قيم الأسرة الإماراتية وتعزيز التماسك المجتمعي، ومساندة ومعاونة سموه في تنشئة أنجالهما، فهي رفيقة درب سموه في الخير والعطاء من خلال مبادراتها المستدامة عميقة التأثير في تحسين حياة الملايين.

من جانبه، رفع المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، أسمى آيات التهـاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، وتوجه بالدعاء إلى الله عز وجّل أن يحفظ سموه، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية، لمواصلة مسيرة العطاء والبناء.

وقال الطاير: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائد استثنائي في التنمية الشاملة وتطوير منظومة العمل الحكومي، وهو نموذج للعطاء الإنساني الذي وصل للمحتاجين في مختلف دول العالم، كرس حياته لخدمة الإنسان وتحقيق السعادة للسكان، وجعل من دبي مدينة المستقبل ومن أفضل المدن للحيـاة فـي العالم، ووجهة رئيسية لرواد الأعمال والاقتصاد، مؤكداً أن سموه، بات نموذجاً ملهماً للجميع في بناء الأجيال وقيادات المستقبل.

وأكد الطاير أن تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مناسبة يوم الجلوس، لشكر سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم (أم الشيوخ) (حفظها الله)، هو قمة الوفاء والمحبة، لمن كانت رفيقة دربه طوال السنوات الماضية، كانت خلالها الزوجة والصديقة، والأم والمربية لأنجاله وكريماته، مؤكداً أن هذه المبادرة الكريمة من سموه، هي تطبيق فعلي لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، حيث أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم خيراً بالنساء، وقال "استوصوا بالنساء خيراً"، وهي دعوة من سموه لأبناء المجتمع، لتقدير زوجاتهم، والثناء عليهن والرفق بهن.

وأضاف: سمو الشيخة هند بن مكتوم (أم الشيوخ) (حفظها الله)، جديرة بهذا الثناء والتقدير من مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهي إلى جانب دورها زوجة لقائد استثنائي، وأما لأنجاله وكريماته، تؤدي سموها دوراً مجتمعيا كبيراً، ولها إسهامات في العمل الإسلامي والإنساني، حيث ترأس سموها بنك الطعام، الذي يتولى توزيع ملايين الوجبات سنوياً على الفقراء والمساكين في مختلف دول العالم، وكذلك رعايتها للأيتام والأطفال، والمبادرات الداعمة لتعزيز الترابط الأسري والاجتماعي.

وأشار المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إلى أن دبي حققت بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الصدارة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، وشهدت البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي المختلفة، تطوراً كبيراً، حيث نفذت حزمة واسعة من المشاريع الضخمة، زادت قيمتها على 150 مليار درهم، وسيشهد العام الجاري البدء في تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبـي، بطول 30 كيلومتراً، ويخدم تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، ومشـروع (دبي ووك)، لتحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة على مدار العام.

وعلى صعيد التنمية الشاملة، تجسد خطة دبـي الحضرية 2040 التي أطلقها سموه في مطلع 2021 رؤية سموه للتحولات التي ستشهدها دبـي خلال المرحلة القادمة عبر خطط التنمية الشاملة والتي من أبرزها الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتا، الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبـي، والخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة التي ستساهم فـي جعل دبـي المدينة الأفضل للحياة فـي العالم.