حمدان بن محمد: أمي أميرة قلوب الأتقياء.. يا أم الشـيوخ بـلاد زايد تفاخر فيك

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رائعة شعرية بعنوان «أميرة قلوب الأتقياء»، تحدث فيها عن حبه ووفائه لوالدته حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، جاء فيها:

أميرة قلوب الأتقياء

يا اميـرة قلوب الأتـقيا مـرّني طاريك

مرور السهر في محجر عيون عشّـاقه

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أقـدّم لك مْن العمر روحي ولا يكفيــك

كما انّـه يقـدّم يانـع الـورد في بـاقــــه

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شعور المحب الصادق اللي بلا تشكيـــك

تبـيّـنه عـينـه لو يخـفّـيــــه خـفّـــاقـــه

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وِش افخم من اسمي يوم مرّت حروفه فيك

تقوليــن يا (حمدان) والــــروح منسـاقــه

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تـقولين يا (حمدان) وآقـول يا لبّـيـــك

غـلا.. حـن رعّــاده ولـــه لاح بـرّاقـــه

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خذاه الزمن من صغر سنّه ما بيـن يديــك

سـياسه وشعـر وْطيــر ومســرّج وْناقـــه

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كثر ما اشتهرت وصرت معشوق ذيك و ذيك

لك الشــوق حصــري والمعاليــق مشتاقــه

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يا مولاتي اللي جنّتي من تحت رجليــك

حنان الأمومـه ينعـش الـروح تريـاقـــه

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يا أم الشـيوخ بـلاد زايـد تـفاخر فيــك

على درب فعل الخير خطوتك سبّاقــه

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تقولين مجـدك وِرث جــدّك وورث أبيــك

الامجـــاد للي يمـلـك الوعـــي والطـاقــه

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عسـى الدار ما تفقـدك والعيـن ما تبكيـك

ورا كل عمـلاقٍ صنع مجــد •• عمـلاقـــه