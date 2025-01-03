مكتوم بن محمد: شكراً الشيخة هند

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، حفظكم الله .. وأدام بينكم المحبة والمودة.. أنتم نموذج لنا.. وقدوة لكل بيت وأسرة في دولة الإمارات.. شكراً الشيخة هند.

مكتوم بن محمد: حفظكم الله .. وأدام بينكم المحبة والمودة .. أنتم نموذج لنا .. وقدوة لكل بيت وأسرة في دولة الإمارات ..🇦🇪 #شكرا_الشيخة_هند pic.twitter.com/2wAJLeLVD3 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 3, 2025