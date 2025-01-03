محمد بن راشد يخصص يوم جلوسه لهذا العام لتكريم الشيخة هند بنت مكتوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تخصيص ذكرى يوم توليه مقاليد الحكم في إمارة دبي لهذا العام، والذي يوافق الرابع من يناير، لتكريم قرينته الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وعبر سموه، في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس) اليوم، عن بالغ تقديره وامتنانه لرفيقة دربه، مؤكدا على دورها المحوري في حياته وعائلته ودولة الإمارات.

ووصف سموه الشيخة هند بأنها "أم الشيوخ"، مشيدا بخصالها الكريمة وعطائها الدائم؛ وقال سموه : ‏الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاء وحبا للخير، وهي عمود بيتي، وأساس أسرتي، وداعمي الأكبر طوال مسيرتي.

وأضاف سموه: ‏أمنيتي الأكبر يا هند، أن يحفظك الله ويسعدك ويديم بيننا المحبة، يا أول العمر وأجمله، ويا روح دبي، ونبضها، وفرحتها .

ودعا سموه، في ختام تدوينته، الجميع إلى الوفاء لمن يستحق الوفاء، مؤكدا على أهمية تقدير رفقاء الدرب، مستشهدا بقول النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ( خير الناس هو خيرهم لأهله ).

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً،

الإخوة والأخوات …

تعودنا في كل عام في الرابع من يناير استبدال احتفالات يوم الجلوس وتخصيصها بشكل مختلف.

وأحب تخصيص يوم الرابع من يناير هذا العام لزوجتي الشيخة هند بنت مكتوم، رفيقة دربي، وعوني وسندي وظهري في هذه الحياة .

هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة .. والرفيقة .. والرقيقة

الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير .. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي .. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي..

أمنيتي الأكبر يا هند .. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي .. ونبضها .. وفرحتها ..

وأدعو الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء .. الوفاء لرفيقة الدرب .. وسندنا في هذه الحياة ..

وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم.

محمد بن راشد:

الإخوة والأخوات … تعودنا في كل عام في الرابع من يناير استبدال احتفالات يوم الجلوس وتخصيصها بشكل مختلف. وأحب تخصيص يوم الرابع من يناير هذا العام لزوجتي الشيخة هند بنت مكتوم، رفيقة دربي، وعوني وسندي وظهري في هذه الحياة . هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى… pic.twitter.com/wcZGIZcu1L — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 3, 2025

لأنكِ قدمتِ الكثير لخدمة كتاب الله،

لأنكِ أطلقتِ إذاعة دبي للقرآن الكريم،

لأنكِ دعمتِ مشاريع خير في مشارق الأرض ومغاربها،

لأنكِ كنتِ وما زلتِ سنداً للمحتاجين،

لأنكِ بذلتِ الكثير سراً وعلانيةً لأنكِ الداعم الأول لبنك الإمارات للطعام (أكثر من 95 مليون وجبة)… pic.twitter.com/99TUExC47R — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 3, 2025

لأنكِ نِعْمَ الزوجةِ، وَنِعْمَ الأمِّ، وَنِعْمَ القدوةِ. لأنكِ روح دبي ونبض العطاء، لأنكِ عنوان المسرات في أعراس دبي وأفراحها، لأنكِ مصدر سعادة لأهل دبي، لأنكِ الداعم الأول لرياضية المرأة في دبي، لأنكِ رمز تمكين المرأة الإماراتية والعربية ونهضتها، #شكرا_الشيخة_هند pic.twitter.com/v5Vys4EwJt — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 3, 2025