أجندة حافلة بالفعاليات مع بداية العام الجديد في مدينة إكسبو دبي

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن أجندة حافلة بالأحداث مع بداية العام الجديد تتضمن فعاليات عديدة منها نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي وتحدي سبينيس دبي 92 للدراجات بالإضافة إلى الحفلات الفنية وافتتاح الوجهة الجديدة "عوالم صغيرة".

في منتصف الشهر الحالي تستقبل وجهة جديدة في منطقة التنقل الزوار في "عوالم صغيرة" لتصحبهم في رحلة عبر المدن المصغرة بكل تفاصيلها بما فيها شبكات المواصلات والمركبات المتحركة والتضاريس والمناظر الطبيعية.

وينطلق يوم الأحد 19 يناير من حديقة الفرسان نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي في دورته الثانية التي تتيح للجميع على اختلاف قدراتهم وأعمارهم المشاركة في سباقات 5 كم و10 كم و21 كم.

ويوم 27 يناير يستقبل ميدان أرينا في مدينة إكسبو دبي فرقة موسيقى الروك العالمية "غرين داي" الحاصلة على خمس جوائز غرامي وفي 1 فبراير يعود مهرجان " Break the block" في نسخته الثانية ليحيي حفلات تستمر إلى شروق الشمس مع عدد من أبرز الموسيقيين العالميين.

وفي 22 و23 فبراير ينطلق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات من مدينة إكسبو دبي، وهو أهم أحداث سباقات الدراجات في المنطقة، ويستضيف آلاف الدراجين من جميع أنحاء العالم، حيث يستمتع المشاركون بالمناظر الخلابة للمدينة والصحراء من شوارع مدينة إكسبو دبي الخالية من حركة المرور.

ويعد المسار الممتد لمسافة 92 كم مؤهلاً لبطولة العالم UCI Gran Fondo لعام 2025، كما أنه مدرج أيضًا كحدث تصنيفي في جولة كيب تاون للدراجات.