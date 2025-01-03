شرطة دبي تحث السائقين على اتباع إرشادات القيادة الآمنة خلال الأمطار

شهدت مناطق عديدة في الدولة سقوط كميات متفاوتة من الأمطار، صباح اليوم.

وفي هذا الإطار، دعت شرطة دبي جميع مستخدمي الطرقات إلى الالتزام بإرشادات القيادة الآمنة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة، مع متابعة النشرات والتنبيهات الصادرة من الجهات الرسمية.

ونشرت شرطة دبي إرشادات للقيادة الآمنة خلال الأمطار، وتمثلت هذه الإرشادات في:

الإضاءة المنخفضة: استخدم المصابيح الأمامية ذات الإضاءة المنخفضة لتحسين الرؤية وتجنب انعكاسات الضوء.

فحص المكابح: تأكد من سلامة المكابح بعد عبور المناطق المغمورة بالمياه.

تجنب المناطق المنخفضة: ابتعد عن الوديان والمناطق المعرضة للتجمعات المائية.

تفقد مساحات الزجاج: تحقق من كفاءتها قبل الانطلاق لتأمين رؤية واضحة.

خفّض السرعة: التزم بسرعة منخفضة وحافظ على مسافة آمنة بين مركبتك والمركبات الأخرى.

تفادي تكثف البخار: استخدم مفتاح الهواء الخارجي لتجنب تشكل البخار على الزجاج الأمامي.

متابعة الأحوال الجوية: اعتمد على المصادر الرسمية للحصول على تحديثات الطقس وتجنب الشائعات.

وشددت شرطة دبي على أهمية التعاون المجتمعي في الالتزام بهذه التعليمات لضمان سلامة الجميع خلال الظروف الجوية المتغيرة.

ودعت المجتمع للتواصل على أرقام الطوارئ التالية:



الرقم 901: للاستفسارات غير الطارئة.

الرقم 999: للحالات الطارئة فقط.