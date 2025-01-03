«مؤسسة محمد بن راشد الخيرية» تدعم «فض المنازعات» بـ 3 ملايين درهم

تلقّت «لجنة يد الخير»، التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، تبرعاً بقيمة ثلاثة ملايين درهم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لتسوية أوضاع بعض الحالات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين بسبب الأحكام القضائية الإيجارية غير المدفوعة.

وثمّن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، جهود المركز ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية على دورهما المهم في دعم القضايا الاجتماعية، لتعزيز الاستقرار بين المؤجرين والمستأجرين، ما يسهم في استدامة السوق العقارية بدبي.

وأوضح المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، صالح زاهر المزروعي، أن المؤسسة تلتزم برسالتها الإنسانية من خلال تقديم المساعدات وتفعيل التعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق الاستقرار الأسري، والإسهام في تنمية المجتمع والوطن.

وأشاد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، بدور مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية والتزامها بتحسين حياة الأفراد وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز التكافل والاستقرار في المجتمع، ويخفف معاناة الأسر المتضررة من القضايا الإيجارية.

وأشار إلى أن المركز يهتم بالقضايا الإنسانية بجانب تطبيق القانون، إذ يعمل على دراسة حالات المتعثرين ومساعدتهم، من خلال جمعية يد الخير لإعادة ترتيب أوضاعهم.

بدوره قال عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، أحمد خلفان المنصوري، إن التبرّع يهدف إلى دعم الفئات الأقل حظاً وتحسين جودة حياتهم، من خلال دعم الأسر التي تواجه صعوبات مالية في تنفيذ الأحكام القضائية، موضحاً أن الأموال ستخصص لتسوية المنازعات الإيجارية وتقديم المساعدة المالية للأسر المتعثرة.