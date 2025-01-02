محمد بن راشد: الإمارات بقيادة أخي محمد بن زايد عززت حضورها العالمي.. وقادمنا في 2025 أجمل

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد … عام خير وبركة وازدهار واستقرار على شعب الإمارات بإذن الله … "



وتابع سموه: "استعرضنا خلال الاجتماع حصاد العام 2024 … وكان أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات منذ تأسيسها بحمد الله… عززت دولتنا حضورها العالمي بقيادة أخي رئيس الدولة حفظه الله .. ".

وأضاف سموه: "ووقعت أكثر من 140 اتفاقية دولية خلال العام 2024 في مجالات الاقتصاد والاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع والعمل الإنساني الدولي وغيره."

وأوضح سموه قائلا: "وخلال عام 2024 أنجزت حكومة الإمارات مشروعاً استمر لمدة 3 سنوات بمشاركة 2500 مسؤول في الدولة لتحديث كافة تشريعاتنا الصادرة منذ بداية الاتحاد .. حيث أنجز الفريق بحمدالله تحديث 80% من تشريعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية مما ساهم في خلق بيئة أفضل للنمو .. حيث قفز عدد الشركات الجديدة في 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة وتجاوزت تجارتنا الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم .. ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار درهم لأول مرة، وقيمة صادراتنا الصناعية 190 مليار درهم أيضاً لأول مرة…".

وعن المطارات والمنشآت السياحية قال سموه: "وفي نفس العام مر عبر مطاراتنا 150 مليون مسافر … واستقبلت منشآتنا السياحية أكثر من 30 مليون نزيل".

وتابع سموه قائلا: "وفي نفس العام أطلق شبابنا المواطنين 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة دخلت في الدورة الاقتصادية في الدولة .. وتضاعف أعداد المواطنين في القطاع الخاص 350% ، ليصل 131 ألف مواطن لأول مرة بفضل برنامج نافس الوطني .

.. وأطلقت حكومة الإمارات أكثر من 750 مشروعاً وطنياً ومبادرة لدعم مسيرة التنمية ولاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب والاستثمارات لدولة الإمارات .. وأصدر مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية 1300 قرار بهدف خلق أفضل بيئة تنظيمية تدعم نمواً متسارعاً للدولة خلال العقدين القادمين باذن الله .

تعاهد حكومة الإمارات في أول اجتماع لها في العام الجديد رئيس الدولة وشعب الإمارات وجميع المقيمين وجميع من يراهن على نموذجنا التنموي على الاستمرار في نهج التطوير والانفتاح والتحديث المستمر بما يضمن أفضل بيئة للأعمال .. وأفضل حياة للبشر ".

وختم سموه قائلا: "وقادمنا في 2025 أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله تعالى ."