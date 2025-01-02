عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الباراغواي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية ، معالي روبين راميرز ليزكانو وزير خارجية جمهورية الباراغواي.
جرى خلال اللقاء ، الذي عقد اليوم في أبوظبي ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع جمهورية الباراغواي الصديقة لتحقيق التنمية المستدامة للبلدين وشعبيهما.
كما بحث سموه ومعالي روبين راميرز ليزكانو، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي.
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الباراغواي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/iSBMtUJZbe— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 2, 2025
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