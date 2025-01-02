«أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية» يعتمد خريجي 2023 و2024

عقد مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية اجتماعه الثاني للسنة الأكاديمية 2024 - 2025 برئاسة رئيس مجلس أمناء الجامعة، مطر الطاير، وحضور أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع اعتماد قائمة الخريجين للعام 2023 و2024، البالغ عددهم 251 طالباً وطالبة، ومناقشة مستجدات تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 ـ 2026، والمشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأكد الطاير أهمية مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للتعليم والابتكار، مشيراً إلى حرص مجلس الأمناء على تطوير البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة، ودعم الإبداع والابتكار في المنظومة التعليمية، وترسيخ مكانة الجامعة لتكون ضمن أفضل مؤسسات التعليم الذكي والابتكار الرائدة عالمياً.

وقال الطاير إن «جامعة حمدان بن محمد الذكية تمثل نموذجاً ريادياً في التعليم الذكي الذي يلبي احتياجات المستقبل، ومجلس الأمناء ملتزم بمواصلة اعتماد مشاريع نوعية وشراكات استراتيجية تعزز جودة التعليم وتسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل».

من جانبه، قال رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور العور: «نواصل العمل على تحقيق رؤية الجامعة في تقديم تعليم ذكي ومرن يلبي احتياجات المستقبل، ويعكس التزامنا بتطوير المناهج والمشاريع التحولية، وإبراز دور الجامعة كركيزة أساسية لدفع عجلة الابتكار والتطوير في قطاع التعليم على المستويين المحلي والدولي».

واستعرض المجلس قائمة خريجي الجامعة للعام 2023 و2024، البالغ عددهم 251 طالباً وطالبة، موزعين على عدد من الكليات والبرامج التعليمية، تتضمن خريجين من كلية إدارة الأعمال والجودة، وكلية الدراسات الصحية والبيئية، وكلية التعليم الإلكتروني، وخريجين من برنامج البحث العلمي ودراسات الدكتوراه.

وناقش المجلس مستجدات تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 – 2026 في محور تطوير الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المتغيرات والتوجهات المستقبلية، والمواءمة مع التوجه الاستراتيجي الجديد لوزارة التربية والتعليم، كما ناقش المجلس ثلاثة مشاريع تحولية للجامعة، إضافة إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير العمليات الأكاديمية بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية.

. 251 عدد خريجي الجامعة للعام 2023 و2024.