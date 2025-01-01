حمدان بن محمد: نجدد العهد لتبقى دبي دُرةَ مدن العالم والإمارات نموذجاً في صناعة المستقبل

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في منشور بحساب سموه على منصة "إنستغرام": "مع بداية العام الجديد، نسأل الله أن يكون عاماً مليئاً بالخير والبركة والازدهار لبلادنا والعالم".

وتابع سموه : "عام جديد نجدد فيه العهد والوعد لقيادتنا وشعبنا بالعمل بكل إخلاص وعزيمة، لتبقى دبي دُرةَ مدن العالم، ولتظل الإمارات نموذجاً في صناعة المستقبل والطموحات التي لا تعرف حدوداً".

وختم سموه بالقول: "كل عام والإمارات بخير وتقدم ونجاح ... وكل عام والعالم بخير".