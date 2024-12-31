مواطنو الإمارات يمكنهم الإقامة في تايلاند لمدة 60 يوماً دون الحاجة إلى تأشيرة

أكدت سفارة الإمارات في بانكوك بأن مواطني الدولة ما زالوا ضمن قائمة الإعفاء من تأشيرة الدخول السياحية إلى مملكة تايلاند، حيث يمكنهم الإقامة لمدة 60 يوماً دون الحاجة إلى تأشيرة مع إمكانية التمديد لشهرٍ إضافي.

وقالت سفارة الدولة في بانكوك في منشور على "إنستغرام": "يمكن لمواطني الدولة التقديم على تأشيرات الدراسة أو الإقامة طويلة الأمد من خلال النظام الإلكتروني الجديدE-Visa الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية عام 2025".

وأضافت: "كما وتذكر السفارة مواطني الدولة بأنهم ما زالوا ضمن قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الدخول السياحية إلى مملكة تايلاند حيث يمكنهم الإقامة لمدة 60 يوماً دون الحاجة إلى تأشيرة مع إمكانية التمديد لشهر إضافي".