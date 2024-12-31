مواعيد إغلاقات الطرق في ليلة رأس السنة بدبي

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مواعيد إغلاقات الطرق بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة 2025.

وذكر المكتب الإعلامي على حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الإغلاقات ستنطلق من الساعة الرابعة عصرا، وستشمل الإغلاقات كل من شارع المستقبل وشارع المركز المالي السفلي وشارع الأصايل.

وسيغلق شارع الصكوك انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً، فيما سيتم غلق شارع المركز المالي العلوي ابتداء من الساعة التاسعة ليلا.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن شارع الشيخ زايد سيتم غلقه ابتداء من الساعة 11 مساءً بالاتجاهين بين دوار المركز التجاري وتقاطع شارع الصفا أو شارع الميدان.

ودعا المكتب الإعلامي، إلى ضرورة اتباع الإرشادات التي يقدمها رجال الأمن في موقع الاحتفال، وكذلك اللوحات الإرشادية المثبتة في المكان، والالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، وتجنب التزاحم أو التدافع واستخدام المناطق المخصصة للمشاة، ومراعاة الآخرين وعدم القيام بسلوكيات من شأنها التسبب في الضيق أو إفساد بهجة الحدث.