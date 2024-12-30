رئيس الدولة والرئيس البرازيلي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة لويس إيناسيو دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وحرصهما على الدفع بها إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المتبادلة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والتكنولوجيا والتغير المناخي والطاقة المتجددة وغيرها من أوجه التعاون التي تتسق مع جهود التنمية المستدامة في البلدين وتحظى باهتمامهما المشترك.

وتطرق الاتصال إلى القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20) التي استضافتها مؤخراً البرازيل، وشكر سموه بهذه المناسبة الرئيس البرازيلي لدعوة دولة الإمارات للمشاركة في القمة مثمناً الجهود التي بذلها الرئيس لويس إيناسيو دا سيلفا في سبيل إنجاحها والخروج بنتائج تصب في مصلحة التعاون والتنمية للجميع.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتنسيق لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية المشتركة بجانب تعزيز الجهود لترسيخ السلام والأمن الدوليين.