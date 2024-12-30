براند دبي ينظم "ممشى المبدعين" ضمن فعاليات مهرجان "شتانا في حتا"

نظّم “براند دبي”، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي فعالية "ممشى المبدعين"، وذلك بالتعاون مع “متجر المبدعين”، ضمن الفعاليات المتنوعة التي ينظمها في مهرجان "شتانا في حتا"، وفي إطار مباردة "شتا حتا"، وتماشيا مع مستهدفات “وجهات دبي”.

وجمع "ممشى المبدعين" نخبة من المحترفين في مجالات الإبداع من مصممين، وتشكيليين، وفنانين، في جولة في منطقة حتا، قاموا خلالها بتوثيق رحلتهم بين طبيعة حتا الساحرة باستخدام وسائل فنية متعددة، كما قاموا بمشاركة أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسوم متعددة.

ويأتي الممشى في إطار حرص براند دبي على الترويج لمنطقة حتا وطبيعتها الخلابة، وربط المجتمع الإبداعي في دبي بجمهور المتابعين والمهتمين بالفنون ضمن مختلف الفعاليات، إضافة إلى نشر ثقافة الابداع ومنح الزوار فرصة للتعرف على مختلف الفنون الإبداعية بأشكالها المختلفة.

ويعنى "متجر المبدعين" بتقديم المنتجات والمعرفة والخدمات التي تدعم أسلوب حياة الفرد كإنسان مبدع، وتعزز إنتاجيته، وقدرته على الابتكار، حيث يعلي المتجر القيم الإنسانية والاجتماعية على الأهداف المادية، سعياً لإحداث تأثير هادف في المجتمع بنشر قيم وممارسات الإبداع.

وتستمر فعاليات "مهرجان شِتَانا في حتّا" حتى 12 يناير 2025 في منطقة بحيرة ليم تحت مظلة مبادرة "شتا حتا" التي تضم أيضا أربعة مهرجانات أخرى هي "مهرجان ليالي حتّا الثقافية" وتنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، و"مهرجان حتّا للعسل" و"مهرجان حتّا الزراعي" وكلاهما من تنظيم بلدية دبي، و"مهرجان حتّا DSF X" من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.