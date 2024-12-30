حمدان بن محمد يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في أبوظبي معالي جيدو كروسيتو، وزير الدفاع الإيطالي، بحضور معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار مسؤولي الجانبين.

وأعرب سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مستهل اللقاء عن ترحيبه بمعالي جيدو كروسيتو في دولة الإمارات، منوّهاً سموّه بالتطور المستمر في العلاقات الإماراتية الإيطالية وما تشهده من ازدهار في شتى المجالات، وذلك في ضوء عمق روابط التعاون والشراكة النموذجية التي طالما جمعت بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والارتقاء بها في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التعاون الدفاعي والصناعات العسكرية، ومتطلبات الارتقاء بهذا التعاون عبر زيادة تبادل الزيارات والخبرات، في مجال تطوير التقنيات الدفاعية ورفع مستويات كفاءة وجاهزية الأفراد، بما يساهم في صون مصالح الدولتين وتحقيق تطلعات الشعبين الصديقين.

كما تم خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأوضاع الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع تأكيد أهمية تكثيف التعاون من أجل تسريع وتيرة الجهود الدولية الداعمة للسلام والمعزّزة لمقومات الاستقرار كونهما يشكلان الركيزة الأولى للتنمية.

وزار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي جيدو كروسيتو، سفينة التدريب الإيطالية "أميريجو فيسبوتشي" إحدى أعرق سفن التدريب في العالم، خلال وجودها في ميناء زايد بأبوظبي، ضمن أول زيارة لها إلى الدولة في تاريخها الممتد إلى 93 عاماً.

وتفقّد سموّه السفينة الإيطالية التاريخية التي يعود بدء تشغيلها إلى العام 1931، حيث قام سموّه في ختام الجولة بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار، تقديراً لتاريخ السفينة التي تُعدّ رمزاً للبحرية الإيطالية.