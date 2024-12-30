خطة أمنية شاملة لاستقبال العام الجديد في الشارقة

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، جاهزيتها الكاملة لاستقبال العام الميلادي الجديد 2025، من خلال خطة أمنية مرورية شاملة، تعزيزاً لجودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان في الإمارة.

وقال مدير عام العمليات والدعم الأمني، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، إن الخطة الأمنية تتضمن تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية بجميع مناطق الإمارة، والتركيز على المواقع الحيوية ومناطق الفعاليات والاحتفالات الرئيسة، وإطلاق الألعاب النارية على كورنيش الحيرة، وكورنيش البحيرة، وكورنيش خورفكان، والمرافق العامة، ومراقبة عبور المركبات على الطرق الخارجية، لضمان انسيابية المرور وحماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للجميع.

وأكد تسخير شرطة الشارقة كل مواردها وأحدث تقنياتها الذكية، لدعم العمليات الأمنية المرورية، بما في ذلك أنظمة المراقبة والاتصال المتقدمة، بهدف تعزيز كفاءة الاستجابة السريعة للحالات الطارئة على مدار الساعة، بجانب التنسيق الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين وهي: بلدية مدينة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وشركة رافد لحلول المركبات، لتحقيق الأهداف المنشودة.

ودعا الجمهور إلى التعاون مع رجال الأمن الموجودين في مواقع الاحتفالات، واتباع إرشاداتهم وتوجيهاتهم وتعليماتهم المرورية، حفاظاً على سلامتهم، وتفادياً لوقوع الازدحامات، مؤكداً استعداد جميع الفرق وجاهزيتها لتلقي الشكاوى والبلاغات على الرقم (999) للبلاغات الطارئة، و(901) للبلاغات غير الطارئة، والتعامل معها بحرفية تامة تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية.