تحديد أماكن وإرشادات احتفالات العام الجديد في دبي

أعلنت دبي أماكن فعاليات الاحتفال بالعام الجديد 2025، التي تتضمن عروض ألعاب نارية، وعروض طائرات «الدرون»، والعديد من البرامج والأنشطة الترفيهية، كما حددت مجموعة من الإرشادات العامة التي يجب مراعاتها عند الوجود في أي من مواقع الاحتفالات.

وأوضح بيان صحافي، صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أنه سيتم تنظيم عروض الألعاب النارية وطائرات «الدرون» ضمن احتفالات العام الجديد في حديقة البرج مقابل برج خليفة، وبرج العرب، ومهرجان دبي للتسوق، كما تم تحديد مواقع انطلاق الرحلات البحرية من: مارينا مول، والغبيبة، وبلوواترز، والفهيدي، والجداف.

وقال البيان إنه يمكن التوجه إلى مواقع الاحتفالات إما بالمركبات الخاصة أو استخدام وسائل النقل العام، ومن أهمها مترو دبي، مع مراعاة إغلاقات بعض الشوارع في المناطق المحيطة بمواقع الاحتفالات، وينصح بالتوجه إلى منطقة الاحتفال مبكراً قبل إغلاق الطرق وتفادي الازدحام، وضمان راحة وأمن وسلامة الجميع.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة في تمام الساعة الرابعة مساء، وإغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد وشارع برج خليفة وشارع المستقبل ابتداءً من الساعة الرابعة مساء، وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة، وعلى الجمهور ومرتادي المنطقة ممن لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول، ضرورة الوجود قبل الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء.

كما سيتم إغلاق شارع المركز المالي السفلي ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، أما شارع المركز المالي العلوي وشارع الصكوك، فسيبدأ إغلاق الحركة المرورية من الساعة الثامنة مساءً.

وأكد أنه بإمكان أصحاب المركبات استخدام شارع الشيخ زايد، الذي سيكون متاحاً بشكل كامل حتى موعد الإغلاق الجزئي في تمام الساعة 11 مساء، وبالإمكان استخدام الطرق البديلة الأخرى مثل شارع جميرا، وشارع الوصل، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل.

وشدد على ضرورة الاتصال برقم الطوارئ 998 للإبلاغ عن الحالات الطبية الطارئة، أو من خلال التواصل فوراً مع أحد عناصر شرطة دبي أو أفراد الأمن الموجودين في المكان، حيث سيقومون باللازم لاستدعاء إحدى فرق الإسعاف الموجودة في المكان لتقديم الدعم اللازم.

وحول إمكانية إيقاف المركبات الخاصة في مواقع الاحتفالات، أفاد بأنه يمكن إيقاف المركبات الخاصة في إحدى المناطق المخصصة لمواقف السيارات، مؤكداً توافر خدمات الإسعاف في مختلف مواقع الاحتفالات بالعام الجديد.

وأشار إلى توفير فرق متخصصة لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، في جميع مواقع الاحتفالات بالعام الجديد، كذلك سيارات الإسعاف للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأكد أهمية اتباع الإرشادات التي يقدمها رجال الأمن في موقع الاحتفال، وكذلك اللوحات الإرشادية المثبتة في المكان، والالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، وتجنب التزاحم أو التدافع واستخدام المناطق المخصصة للمشاة، ومراعاة الآخرين وعدم القيام بسلوكيات من شأنها التسبب في الضيق أو إفساد بهجة الحدث.