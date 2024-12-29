تحطم طائرة خفيفة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية‏‎ ووفاة قائدها ومرافقه

تحطمت طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة، في حادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغا بشأن الحادث، مشيرا إلى أن فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه.

وتتقدم الهيئة العامة للطيران المدني بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحيتين وذويهما.