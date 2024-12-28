منصور بن زايد يستقبل عددا من المواطنين في مدينة العين

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مساء اليوم عددا من المواطنين في منطقة ركنة بمدينة العين.

وتبادل سموه، خلال اللقاء، الأحاديث الودية مع الحضور، مما يعكس عمق العلاقة بين القيادة والمواطنين وحرصها على متابعة شؤونهم وتلبية احتياجاتهم.

ويأتي اللقاء في إطار حرص سموه على التواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز أواصر التلاحم المجتمعي، بما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين.