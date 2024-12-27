«الموارد البشرية» تنظم احتفالات «رأس السنة» للعمال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تنظيم باقة من الفعاليات الاحتفالية للعمال في جميع إمارات الدولة، بمناسبة رأس السنة الميلادية، تحت شعار «إسعاد عمالنا يعزز أعمالنا»، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لشرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

وقالت الوزارة في بيان صحافي، أمس، إن الفعاليات الاحتفالية تأتي في إطار مواصلة الوزارة تطبيق منهجيتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات في المناسبات الدينية والوطنية، بالتعاون مع شركائها في القطاعَين الحكومي والخاص لإسعاد العمال، وتأكيد دورهم الفاعل في المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة في المجالات المختلفة.

وتشمل الفعاليات الاحتفالية عروضاً ترفيهية ومسابقات وجوائز، وذلك بالتوازي مع فعاليات احتفالية متنوعة داخل السكنات العمالية، تنظمها مجموعة من الشركات تشمل مدينة الإسكان الجماعي، ومدينة لابتويل العمالية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الفجيرة الوطنية للمقاولات، ومدينة «تصميم» العمالية، وقرية السلام العمالية، ومدينة بحيران حميم، وخانصاحب للمقاولات، ومدينة دلسكو، وقرية الجيمي العمالية، ومدينة سواعد السكنية.