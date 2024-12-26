"الوطني للأرصاد": طقس صحو من الجمعة إلى الاثنين

أفاد المركز الوطني للأرصاد، أن الطقس سيكون من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين القادم صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلا مع فرص تشكل الضباب، مشيراً إلى أن الدولة تشهد امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقع المركز أن يكون طقس الجمعة، صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلا وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس السبت، صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطب ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن الطقس يوم الأحد، صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطب ليال وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع استمرار الطقس يوم الاثنين، صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً، ورطب ليال وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج، في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.