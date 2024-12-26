محمد بن راشد: المنطقة العربية تصدّر أطباء وجرّاحين إلى العالم.. وتقدير إنجازاتهم أولوية

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الحضارة التي أنجبت أعلاماً في الطب والجراحة والرعاية الصحية والوقائية، كابن النفيس والزهراوي وابن سينا، قادرة على أن تجدد إسهاماتها الفاعلة في مسيرة الإنسانية.

جاء ذلك لدى تهنئة سموه، الفائزة عن فئة الطب بجائزة «نوابغ العرب 2024»، التي حازتها البروفيسورة ياسمين بلقايد، عن تميّزها عالمياً في دراساتها العلمية وأبحاثها الطبية والسريرية المتقدمة في المناعة وتنظيمها، والأمراض المعدية، والميكروبات، ومناعة الأنسجة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «نبارك اليوم للفائزة بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2024، البروفيسورة ياسمين بلقايد من الجزائر، رئيسة معهد باستور في فرنسا.. قدمت إسهامات استثنائية في علم المناعة، ودراسات مرتبطة بدور الميكروبات في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.. نشرت البروفيسورة ياسمين بلقايد أكثر من 220 بحثاً علمياً في مجالات العدوى والمناعة».

وأكد سموه أن روّاد العلوم والبحوث الطبية يطورون مخزون المعرفة البشرية، وأن المنطقة العربية تصدّر الأطباء والجرّاحين إلى العالم، وأن تقدير إنجازاتهم عربياً أولوية، داعياً الشباب العربي إلى الاستفادة من تجارب نوابغ العرب، واستلهام مساراتهم في العمل الدؤوب لتحقيق الإنجازات.

وتشكّل جائزة «نوابغ العرب»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروعاً استراتيجياً عربياً يسلط الضوء على إنجازات العقول العربية الفذة، ويوسع أثرها، ويلهم الأجيال الصاعدة لتحذو حذوها، وتغطي ست فئات هي الطب، والاقتصاد، والعلوم الطبيعية، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم، والأدب والفنون.

وتنتمي البروفيسورة ياسمين بلقايد، الحائزة لقب «نوابغ العرب» عن فئة الطب، إلى الجزائر التي حصلت فيها على البكالوريوس والماجستير من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في الجزائر، لتتخصص بعدها في الدراسات المتقدمة بجامعة باريس الجنوبية.

وساهمت أبحاث ياسمين بلقايد في تطوير فهم طبي وعلمي أعمق لكيفية تسبب عدد من التحولات في ميكروبات الجسم بالمرض، خصوصاً الأمراض الالتهابية المزمنة مثل مرض كرون والصدفية.

وتعد البروفيسورة بلقايد من الروّاد في الأبحاث المتعلقة بمناعة جسم الإنسان، وقد اكتشفت في أبحاثها سلاسل ميكروبية خاصة في جلد الإنسان، تلعب دوراً مهماً في الدفاع المناعي، وعملت لسنوات على دراسة تفاعلات الجسم المضيف مع الميكروب في الأنسجة البشرية، كما حللت آليات التنظيم المناعي للميكروبات.

وتترأس ياسمين بلقايد معهد باستور المختص بدراسة علوم الأحياء والميكروبات والأمراض واللقاحات، كما تحاضر في جامعة بنسلفانيا، وهي عالمة مناعة وباحثة أولى في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المُعدية.

وأبلغ وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب»، محمد عبدالله القرقاوي، البروفيسورة ياسمين بلقايد بفوزها بجائزة «نوابغ العرب 2024» عن فئة الطب، مؤكداً في اتصال مرئي معها، أن إسهاماتها في أبحاث المناعة، وما يتعلق بها من دراسات تخصصية، والتزامها تحقيق تقدم علمي وبحثي ومعرفي حقيقي في العلوم الطبية، جعلت منها قدوة للشباب في المنطقة والعالم.

وقال القرقاوي: «مبادرة (نوابغ العرب)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحتفي بإنجازات العقول العربية الفذة التي تلهم الشباب العربي والأجيال الصاعدة، لاسيما في تخصصات الطب».

وأشار إلى أن أمام الأجيال العربية فرصاً عديدة للتميّز في الأبحاث الطبية والدوائية، خصوصاً مع تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي وتحليل البيانات الضخمة لابتكار حلول علاجية وطبية جديدة.

وأنجزت البروفيسورة ياسمين بلقايد مجموعة متكاملة من البحوث الدقيقة السبّاقة، التي ركّزت على موضوعات تخصصية، منها دور ميكروبات الجسم في المناعة والالتهابات، وتحليل الخلايا التائية التنظيمية الطبيعية في الأمراض المعدية، ودور الخلايا الشجرية، وتحكّم البكتيريا المتعايشة في استجابة السرطان للعلاج من خلال تعديل بيئة الورم السرطاني.

كما تناولت بحوث بلقايد ميكروبيوم الجلد البشري، والتحكم المجزأ في مناعة الجلد بوساطة الخلايا المتعايشة المقيمة، والمناعة المتجانسة والميكروبات الجسمية، والتمايز الضئيل للخلايا الوحيدة، ودور حمض الريتينويك في المناعة.

ويترأس اللجنة المختصة بفئة الطب في جائزة «نوابغ العرب 2024» المدير التنفيذي لدبي الصحية مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر أحمد شريف، وتضم اللجنة كلاً من الأستاذ الفخري بجامعة جون هوبكنز،

البروفيسور إلياس زرهوني، ونائب المدير التنفيذي المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي.

محمد بن راشد:

. البروفيسورة ياسمين بلقايد قدّمت إسهامات استثنائية في علم المناعة، ودراسات مرتبطة بدور الميكروبات في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.

. ندعو الشباب العربي إلى الاستفادة من تجارب نوابغ العرب، واستلهام مساراتهم في العمل الدؤوب لتحقيق الإنجازات.