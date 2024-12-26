محمد بن زايد ومحمد بن راشد: كل عام والعالم في سلام ووئام واستقرار وازدهار

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «خالص التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم، متمنياً لهم السعادة، وللعالم كله وشعوبه الاستقرار والازدهار».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، جميع المحتفلين بأعياد الميلاد المجيد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «تهانينا لجميع المحتفلين بأعياد الميلاد المجيد.. كل عام وأنتم بخير.. وكل عام والعالم في سلام ووئام.. وكل عام والجميع في خير وازدهار».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في منشور على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في بلادنا وجميع أنحاء العالم، مع خالص الأمنيات لهم بالخير والسعادة، وللبشرية جمعاء بالمحبة والاستقرار والسلام».