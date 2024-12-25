جامعة الإمارات تبتكر نظاماً لاستدامة القوى العاملة بـ «الذكاء الاصطناعي»       

تمكن فريق بحثي مشترك من كلية الإدارة والاقتصاد وكلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات العربية المتحدة، من تطوير نظام مبتكر للتنبؤ بمعدلات تبديل الموظفين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرسوم البيانية المعرفية، محققاً دقة استثنائية بلغت 92.5%.

واعتمد المشروع على تحويل البيانات التقليدية للموظفين إلى رسوم بيانية معرفية واستخدام شبكات الالتفاف البيانية (GCN) المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)، ويُمَكّن هذا النهج المؤسسات من تحليل العوامل المؤثرة في رضا الموظفين ومشاركتهم، ما يسهم في صياغة استراتيجيات فاعلة لخفض معدلات تبديل الموظفين وتعزيز استدامتهم.

ضم الفريق البحثي الذي طوّر النظام: مريم العكاشة، والدكتور عمر حُجران، والدكتورة إسراء فيصل مالك، والدكتور نزار زكي، الذين قدموا إسهاماً علمياً رائداً يعكس التزام جامعة الإمارات بتقديم حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة، من خلال دمج الخبرات الأكاديمية بالتقنيات الحديثة، ويُعدّ هذا الإنجاز علامة فارقة يمكن أن تؤثر إيجابياً في قطاعات عدة، مثل: التعليم، والرعاية الصحية، وإدارة الموارد البشرية.