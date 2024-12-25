36 موقعاً للألعاب النارية و44 فعالية في احتفالات رأس السنة بدبي

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات المكوّنة من 55 جهة حكومية وخاصة في دبي جاهزية خطة تأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2025.

وكشفت الخطة التي أعدتها اللجنة، عن مشاركة 33 ألفاً و325 كادراً بشرياً في تأمين 44 فعالية في رأس السنة الجديدة، موزعين بين شرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ودبي الصحية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ورجال الأمن الخاص والمتطوعين.

وأشارت اللجنة إلى أن الكوادر البشرية تتضمن 8530 من أفراد شرطة دبي، و622 من طواقم الإسعاف، و1097 من عناصر الدفاع المدني، و12 ألفاً و100 من عناصر الأمن الخاص، و5600 من موظفي هيئة الطرق والمواصلات، و2776 من موظفي ومفتشي البلدية، و1800 من الكادر الطبي، و800 من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي.

وأشارت اللجنة إلى أن 36 موقعاً في دبي ستشهد عروضاً للألعاب النارية، أبرزها منطقة برج خليفة والقرية العالمية، ومنتجع باب الشمس الصحراوي، وفندق أتلانتس ذا رويال، وواحة المرموم، ومدينة إكسبو، وبرواز دبي، وحي دبي للتصميم وغيرها، مشيرة إلى أنه تم تخصيص وتوزيع 8530 شرطياً، و1145 دورية تابعة لشرطة دبي، لتأمين مختلف مواقع الاحتفالات في الإمارة، إلى جانب 33 زورق إنقاذ بحرياً تابعاً لشرطة دبي والشركاء، ومركبات للدفاع المدني والإسعاف.

كما وفرت لجنة تأمين الفعاليات بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي مواقع مخصصة لفئة العمال، مزودة بشاشات مشاهدة ووجبات غذائية، بهدف تسهيل متابعتهم الألعاب النارية، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، للإعلان عن تفاصيل خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات احتفالات العام الجديد في مناطق إمارة دبي، من أجل المساهمة في إخراج الحدث العالمي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الضخمة، وذلك بحضور مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة، اللواء سيف مهير المزروعي، والمدير التنفيذي لمؤسسة خدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، ومساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، اللواء خبير علي حسن المطوع، والمدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حسين البنا، والمدير التنفيذي في بلدية دبي، عادل المرزوقي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

وأشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري بجهود كل أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي المكونة من 55 جهة من مختلف الدوائر ومؤسسات الحكومية والخاصة، وعملهم بروح الفريق الواحد من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للمُحتفلين.

وأوضح أن اللجنة أنهت استعداداتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية، حيث عقدت اجتماعات تنسيقية وتمارين طاولة ونزول ميداني على مواقع الاحتفالات المختلفة والمتمثلة في 36 موقعاً في الإمارة، لوضع خطة أمنية مشتركة موحدة، كل حسب اختصاصه، لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال توقيت الاحتفالات. وأضاف أن آلية تقسيم الإمارة إلى 4 قطاعات أثبتت نجاحاً كبيراً في تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، حيث ستستمر اللجنة بالتعاون مع الشركاء بتطبيق الآلية نفسها، تضم في الشمال 4 مواقع للاحتفالات، وفي الوسط تضم 9 مواقع، وفي الغرب تضم 23 موقعاً، إضافة إلى القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين بالتعاون مع الشركاء، إلى جانب 6 غرف عمليات متنقلة على مستوى الإمارة.

من جانبه، أكد اللواء سيف المزروعي أن لجنة تأمين الفعاليات حريصة على توفير أعلى معايير الأمن والسلامة في كل المواقع التي ستشهد احتفالات.

استعدادات هيئة الطرق

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات حسين البنا: «تؤكد الهيئة استعدادها التام لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية 2025، وفق خطة مرورية متكاملة، وبالأخص في منطقة برج خليفة، وذلك من خلال لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل، وبالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي والشركاء الاستراتيجيين».

وأضاف: «ستكون فرق العمل على أهبة الاستعداد خلال ليلة رأس السنة، وستوجد في مركز التحكم الموحد التابع لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يعد واحداً من أكبر وأحدث مراكز التحكم، وذلك لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وحركة تنقل الزوار خلال ليلة رأس السنة في مختلف المناطق الحيوية بدبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة، وستتضمن الفرق كلاً من: هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف».

وأفاد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أنه سيتم إغلاق الشوارع المحيطة بمنطقة برج خليفة ودبي مول منعاً لحدوث الازدحامات الشديدة، مؤكداً أن هذه الإغلاقات ستتم من خلال الفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات في جميع المواقع المحيطة بمنطقة الحدث، والتي سيتم تجهيزها بالمستلزمات الخاصة بعملية الإغلاق، وبالتعاون مع شرطة دبي وإعمار، وسيتم الإغلاق على النحو الآتي:

• إغلاق شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة في تمام الساعة 4 مساءً.

• إغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد وشارع برج خليفة وشارع المستقبل ابتداءً من الساعة 4:00 مساء، وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة، وعلى الجمهور ومرتادي المنطقة ممن لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول، ضرورة الوجود قبل الساعة 4:00 مساء يوم الثلاثاء.

• إغلاق شارع المركز المالي السفلي ابتداءً من الساعة 4:00 مساءً، أما شارع المركز المالي العلوي وشارع الصكوك فسيبدأ إغلاق الحركة المرورية من الساعة 8:00 مساءً.

وأشار حسين البنا إلى أنه سيتم إغلاق محطة مترو برج خليفة ابتداءً من الساعة 5 مساء يوم الثلاثاء، أو حال زيادة الأعداد على الطاقة الاستيعابية للمحطة، والذي سيحدد من قبل لجنة تأمين الفعاليات في الموقع يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2024. فيما سيتم تشغيل الخط الأحمر والأخضر لمترو دبي ابتداءً من الساعة 5:00 صباح الثلاثاء 31 ديسمبر، ليستمر عمل المترو بشكل متواصل لغاية الساعة 12 من منتصف ليل الأربعاء الموافق 01/01/2025 ولمدة 43 ساعة، كما سيتم تشغيل الترام من الساعة 6:00 صباح الثلاثاء 31 ديسمبر حتى الساعة 1:00 من فجر الخميس الموافق 02/01/2025 ولمدة 43 ساعة، وذلك حرصاً على تسهيل عملية وصول الجمهور إلى منطقة الحدث وعملية الخروج بعد انتهاء العروض.

وأضاف: «سيتم توفير مواقف خارج منطقة الحدث (900 موقف) يمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال من وإلى الموقع، من خلال تسيير حافلات المواصلات العامة التي ستوجد لنقل الجمهور يوم الحدث من الساعة 3:00 مساءً، ممثلة في 500 موقف في نادي الوصل، و400 موقف بمنطقة الجافلية (موقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب)، وذلك لانسيابية الحركة المرورية، وتعزيز السلامة المرورية على الطرق قبل إغلاقها».

وأوضح البنا أنه تمت زيادة عدد الحافلات لهذا العام، نظراً للزيادة المتوقعة في عدد الحضور باحتفالات العام الجاري، من خلال تشغيل إجمالي 260 حافلة، منها 20 حافلة ذات طابقين، و240 حافلة عادية لخدمة محطات المترو ومواقع وقوف مركبات الأجرة وقت المغادرة على النحو الآتي:

. خط حافلات على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبوظبي لنقل الجمهور من محطة مترو برج خليفة إلى محطة أون باسيف.

. خط حافلات من شارع الخدمة على شارع الشيخ زايد لنقل الجمهور إلى مواقف مركبات الأجرة في نادي الوصل وفي مواقف الجافلية (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب)، وإلى ديرة سيتي سنتر.

. خط حافلات على شارع المركز المالي للنقل إلى (شارع الخيل، ونادي الوصل ومواقف الجافلية، وسيتي سنتر).

. خط حافلات شارع المركز المالي ينقل إلى (مواقف نادي الوصل، وسيتي سنتر ديرة ومواقف الجافلية).

. خط حافلات من شارع برج خليفة إلى محطة مترو سيتي سنتر ديرة.

. خط حافلات أمام محطة مترو الخليج التجاري إلى محطة مترو سيتي سنتر ديرة.

وذكر أنه تم تحديد مواقع وقوف مركبات الأجرة في مواقف نادي الوصل ومواقف الجافلية ومواقف الكفاف، حيث سيتم نقل الجمهور من موقع الفعالية عن طريق الحافلات وقت المغادرة وإخلاء الموقع من الجمهور.

وأضاف البنا أنه ستتم مراقبة الإشارات الضوئية «من خلال مركز التحكم المروري» على شارع المركز المالي وشارع بوليفارد محمد بن راشد، والتحكم بها لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار.

كما سيتم وضع لوحات تحذيرية من الوقوف على شارع الخيل وشارع الشيخ زايد بالاتجاهين حفاظاً على السلامة المرورية، إضافة إلى لوحات إرشادية للمشاة من منطقة برج خليفة إلى مواقع الحافلات ومحطات المترو. إلى جانب استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق عند إجراء الإغلاقات المطلوبة، وتوجيه الجمهور لاستخدام الطرق والمواقف البديلة للمركبات، وكذلك إغلاق جسور المشاة والمصاعد المساندة على قناة دبي المائية، وذلك حفاظاً على السلامة العامة للجمهور.

وسيوجد أفراد الفريق التشغيلي للهيئة في الموقع للتنسيق مع شرطة دبي وإعمار، لضمان تنفيذ الخطط التشغيلية وإجراء الإغلاقات المطلوبة، لضمان إدارة حركة الحشود، وتسهيل حركة المشاة وقت المغادرة من موقع الفعاليات.

استعدادات بلدية دبي

من جانبها، أكدت بلدية دبي أنها جهزت كادراً مؤهلاً ومتخصصاً مكوناً من 2776 فرداً، يشمل 242 مشرفاً ومراقباً، و2534 مهندس نظافة، إضافةً إلى تجهيزات لوجستية لإدارة عمليات النفايات تضم 246 مركبة وآلية لتغطية عمليات النظافة في الطرق الخارجية والرئيسة، ومناطق مشاهدة الاحتفالات والشواطئ والحدائق العامة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بلدية دبي، عادل المرزوقي، استعداد وجاهزية البلدية التامة لتأمين كل مواقع احتفالات رأس السنة الميلادية في الإمارة، وإدارة العمليات الشاملة التي توفر أفضل خدمات العمل البلدي، بما يكفل أعلى مستويات الراحة والأمان والسلامة والصحة العامة للمُحتفلين من المُقيمين والزوار والسياح، ويضمن استمتاعهم بأجواء الاحتفالات الفريدة التي ستشهدها إمارة دبي، كواحدة من أفضل المدن السياحية في العالم.

سلامة الأغذية

وستوفر بلدية دبي ضمن خطتها خدمات متكاملة في مجالات عملها الحيوية، حيث ستُنفذ فرق الصحة والسلامة زيارات ميدانية للتأكد من التزام مناطق الفعاليات باشتراطات الصحة والسلامة في الأماكن العامة والمؤسسات ومواقع الفعاليات والمناطق المفتوحة. فيما ستُجري فرق سلامة الغذاء زيارات وجولات ميدانية على مراكز التسوق والفنادق والمطاعم ومختلف المؤسسات الغذائية، بهدف تأمين سلامة الأغذية، والتأكد من التزام العاملين بالاشتراطات الصحية المعتمدة لسلامة الغذاء، حرصاً منها على ضمان حماية أفراد المجتمع من المخاطر الغذائية.

تأمين المرافق والحدائق والشواطئ

وخصصت البلدية فريقاً لمتابعة وإدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، وتأمين مناطق ومواقع إطلاق الألعاب النارية على مدار الساعة، إضافةً إلى إنشاء مركز عمليات في برواز دبي، لمتابعة عمل الفرق. كذلك ستشرف فرق متخصصة على تأمين شواطئ الإمارة بالتنسيق المباشر مع شرطة دبي، فضلاً عن وجود خدمات الحراسة وطواقم الإنقاذ الشاطئي المؤهلة بكفاءة على مدار الساعة، خصوصاً على الشواطئ الليلية منها لتأمين أعلى مستويات السلامة للزوار.

الإدارة المتكاملة للنفايات

ووفرت بلدية دبي طواقم عمل من مشرفين ومهندسي نظافة، للحفاظ على نظافة مناطق ومواقع الاحتفالات والمناطق المحيطة على مدار الساعة، من خلال توفير أفضل مستويات خدمات النظافة العامة من إزالة النفايات والمهملات، وتنظيف الطرق.

استعدادات الدفاع المدني

وأكد مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، اللواء خبير علي حسن المطوع، استكمال استعدادات الإدارة لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2025، بمشاركة قوة بشرية قوامها أكثر من1097 إطفائياً من الضباط وضباط الصف والأفراد، المنتشرين في المواقع المختلفة، لضمان استجابة فورية وفعالة في الحالات الطارئة.

وأكد اعتماد الخطط التشغيلية وجميع الإجراءات بنسبة 100% للمساهمة في إخراج الاحتفال السنوي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات العالمية الكبرى. ووفق الخطة المقررة تم تقسيم مواقع الاحتفال إلى خمسة قطاعات رئيسة لتغطية هذه الاحتفالات وتقديم أفضل الخدمات الوقائية، وهي قطاع ديرة، وقطاع بر دبي، وقطاع وسط دبي، وقطاع جبل علي، وقطاع الواجهة البحرية.

كما تم إجراء تفتيش على 257 منشأة حيوية لضمان استعدادها، وتطبيق معايير السلامة في الاحتفالات. وعلى الصعيد الفني تم تجهيز أكثر من 123 آلية حديثة ومتنوعة الاختصاصات، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لضمان تأمين الاحتفالات بأعلى درجات الأمان في 36 موقعاً، كما تم اعتمادها للاحتفالات، وسيتم تأمين هذه المواقع عبر 26 مركزاً تابعاً للدفاع المدني، لضمان استجابة سريعة وفعالة في حال حدوث أي طارئ. إضافة إلى ذلك، سيتم إرسال 500 ألف رسالة نصية توعوية للجمهور الموجود في مواقع الاحتفالات في ليلة رأس السنة، تحتوي على أهم إرشادات السلامة العامة، وذلك عن طريق برنامج جاهزية الدفاع المدني دبي.

استعدادات الإسعاف

وكشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن استكمال جاهزيتها لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2025، بخطة استثنائية غير مسبوقة، هي الأعلى مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك من خلال زيادة فرق عملها المتخصصة وأسطول من المركبات الإسعافية بينها مركبات العناية بالقلب والاستجابة السريعة والعناية بالأمومة والزوارق البحرية ووحدات الدعم الميداني، لتأمين مناطق الفعاليات داخل إمارة دبي وفي حتا.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، إن المؤسسة بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات بدبي، أنهت استعداداتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2025 بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين، والجودة في تقديم الخدمات الإسعافية المتقدمة ما قبل المستشفى.

وأضاف أن المؤسسة وضعت جميع إمكاناتها من فرق وكوادر وآليات على أهبة الاستعداد لتأمين الفعاليات المختلفة، حيث تم تخصيص 224 نقطة إسعافية، بما في ذلك 5 زوارق بحرية، مجهزة للتعامل مع كل أنواع الحالات الطارئة. كما تم تفعيل 593 مسعفاً و29 مشرفاً لضمان تقديم أعلى مستويات الدعم الإسعافي خلال 36 فعالية في مختلف مناطق الإمارة.

وأكد أن المؤسسة عملت على توزيع فرق الإسعاف بشكل استراتيجي في المناطق الحيوية، حيث خصصت 7 مركبات إسعاف في دبي مول، و19 مركبة مع 38 مسعفاً في بوليفارد محمد بن راشد وبرج خليفة. كما تم تجهيز 4 سيارات مستجيب أول، و4 دراجات كهربائية، وحافلتي إسعاف، إضافة إلى وحدة الدعم الميداني والمخزن الطبي المتنقل.

كما تم تفعيل 42 متطوعاً تحت إشراف مسعفين من المؤسسة، في منطقة البوليفارد، تم تدريبهم وتأهيلهم ضمن برنامج المستجيب الأول، ليكونوا شركاء فاعلين في تقديم الخدمات الإسعافية من خلال التعامل مع الحالات البسيطة، بما يعزز جهود المؤسسة في سرعة الاستجابة، ويوفر دعماً إضافياً لفرق العمل الميداني.

وأشار إلى أن المؤسسة خصصت 24 مسعفاً و38 مركبة إسعاف لتأمين الفعاليات في منطقة الممزر وكايت بيتش وجميرا وشارع السيف وبرج العرب وجي بي آر وجزيرة بلو ووتر، إضافة إلى مناطق سكنات العمال ومحطات المترو.

وتم تخصيص 34 نقطة إسعاف إضافية، سيتم توزيعها على مختلف المناطق الأخرى بالإمارة، مثل جبل علي وبر دبي وضواحي دبي والمناطق الريفية، مشيراً إلى توفير 12 مسعفاً، و5 مركبات إسعاف لتغطية الفعاليات في حتا، باعتبارها من المناطق الحافلة بالمهرجانات والفعاليات.

استعدادات «دبي الصحية»

وقال المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية» خليفة باقر: «وضعت (دبي الصحية) خطة متكاملة لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2025، في الميدان وفي منشآتها الطبية، حيث تم إنشاء مستشفى ميداني متكامل في منطقة برج خليفة، وتم تعزيز 7 نقاط طبية في منطقة الاحتفال بأطباء مختصين في طب الطوارئ، كما تم وضع 6 مستشفيات، و4 عيادات خارجية في حالة استعداد كامل للتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى توفير 1800 كادر طبي وإداري في كل المنشآت التابعة لدبي الصحية، لضمان حصول المرضى على خدمات طبية تتسم بالسرعة والكفاءة». وأضاف «تقدم دبي الصحية أيضاً ضمن خطتها خدمتي الرعاية المنزلية والتطبيب عن بُعد لخدمة المرضى في منازلهم، ويمكن الحصول على الخدمتين أو أي خدمات أخرى من خلال التواصل مع مركز الاتصال على رقم: 80060».

عبدالله المري: دبي ترحب بزوارها ومقيميها

قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري: «ترحب دبي بزوارها ومقيميها من مختلف الجنسيات، وفي شرطة دبي نقدم خدماتنا على مدار الساعة قبل وأثناء وبعد الحدث، وذلك من خلال مواقع الاحتفالات المختلفة والمتمثلة في 36 موقعاً في الإمارة».

وأوضح أن لجنة تأمين الفعاليات كوّنت خلال السنوات الماضية خبرات تراكمية وتجارب مشرفة في تأمين مختلف الفعاليات بكفاءة ومهنية عالية، منوهاً بأن احتفالية رأس السنة تعتبر من أهم الفعاليات في إمارة دبي، وأن أعضاء لجنة تأمين الفعاليات من شرطة دبي وكل الشركاء، حريصون على الاستعداد والتحضير الجيد، والتنفيذ المدروس بدقة وعناية، للخروج بالحدث بما يليق بسمعة ومكانة دبي العالمية في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات، داعياً الجمهور للتعاون مع أجهزة الشرطة، والالتزام بالتعليمات والإرشادات للاستماع بالفعاليات والعروض النارية.

. «الطرق والمواصلات» تؤكد اكتمال الترتيبات لإدارة الحركة المرورية وفق خطة مرورية متكاملة بالتنسيق مع لجنة تأمين الفعاليات.

. إمكانية الحصول على خدمتي الرعاية المنزلية والتطبيب عن بُعد لخدمة المرضى في منازلهم عبر رقم الهاتف 80060.