دبي على موعد مع احتفالات مبهرة برأس السنة.. تعرف على الاستعدادات

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي جاهزية خطة تأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2025، لافتة إلى أن الجمهور على موعد مع فعاليات مبهرة تتضمن 36 موقعاً للألعاب النارية بالإضافة إلى مظاهر احتفالية أخرى متنوعة مثل عروض الطائرات المسيرة والدرونز.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل ابراهيم المنصوري خلال مؤتمر صحفي أمس إن اللجنة عملت على مدار شهور لتأمين الاحتفالات لضمان خروجها في أجواء من البهجة والسعادة لافتاً إلى أن هناك خطة شاملة لتسهيل حركة السير منذ الساعات الأولى ليوم 31 ديسمبر الجاري وحتى اليوم الأول من العام الجديد.

وأضاف أن هناك باقة من الاحتفالات المتنوعة، سيكون اضخمها كالمعتاد في برج خليفة والمناطق المحيطة به، لافتاً إلى أن دبي سوف تتوهج كالعادة في نقاط أخرى لانطلاق الألعاب النارية مثل فندق أتلانتس والقرية العالمية وفستفال سيتي، مؤكداً على أهمية تعاون الجمهور مع رجال الشرطة وفرق العمل من الدوائر الأخرى الأعضاء في لجنة تأمين الفعاليات لضمان خروجها بأبهى صورة ممكنة.

بدوره قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة اللواء سيف مهير المزروعي إن أكثر من 8530 رجل شرطة و1145 دورية سوف يشاركون في تأمين الفعاليات، لافتاً إلى أهمية الخروج مبكراً من المنزل إلى الوجهة التي يخطط لحضور الاحتفالات بها، خصوصاً منطقة برج خليفة إذ سوف يتم إغلاق الطرق المحيطة مبكراً.

وأضاف أن لجنة تأمين الفعاليات صارت تملك الاحترافية اللازمة للتعامل مع الأحداث والفعاليات الكبرى، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات خلال احتفالات رأس السنة الجاري، ومتوقعاً زيادة عدد رواد مناطق الاحتفالات في رأس السنة الجديدة.

فيما أكد مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، اللواء علي حسن المطوع استكمال جاهزية استعدادات الدفاع المدني لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2025.

وأضاف أن الدفاع المدني سيشارك بقوة بشرية قوامها أكثر من 1097 إطفائياً من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في مواقع الاحتفال، الذين يمثلون نخبة الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية مع أكثر من 123 آليات حديثة ومتنوعة الاختصاصات، إضافة إلى الدعم اللوجستي من فرق على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ، بجميع مراكز الدفاع المدني في دبي، لافتاً إلى أن فرق العمل تولت التفتيش على نقاط انطلاق الألعاب النارية والتأكد من جاهزيتها وتمتعها بأقصى درجات الأمان والسلامة.

من جهته قال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات حسين البنا «تستعد الهيئة لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية محكمة، وبالأخص في منطقة برج خليفة، من خلال لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات، لافتاً إلى أن عملية إغلاق الطرق التي تقود إلى محيط برج خليفة سوف تبدأ من الساعة الرابعة مساء، لافتاً إلى توفير أكثر من 20 ألف موقف مجاني في المنطقة لمن يقصدها مبكراً، بالإضافة إلى مواقف أخرى خارجها منها مواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ونادي الوصل وسوف يتم نقل أفراد الجمهور منها بالحافلات العامة.

وناشد البنا رواد الاحتفالات الخروج مبكراً، واستخدام المواصلات العامة لضمان سهولة وانسيابية الحركة، وعدم إيقاف المركبات على جانب الطريق خصوصاً في الشوارع الرئيسة مثل الخيل والشيخ زايد.

وأوضح أنه مترو دبي بخطيه الأخضر والأحمر سوف يعملان على مدار 24 ساعة انطلاقاً من يوم 31 دبسمبر، لافتاً إلى توفير لوحات إرشادية للجمهور حول منطقة برج خليفة، لتسهيل حركة المشاة للوصول إلى منطقة الحدث، وتسهيل عملية الخروج إلى مواقع الحافلات ومحطات المترو، إلى جانب مراقبة الإشارات الضوئية من خلال مركز التحكم المروري.

ولفت إلى استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق عند إجراء الإغلاقات المطلوبة، وتوجيه الجمهور لاستخدام الطرق والمواقف البديلة للمركبات.

إلى ذلك أعلنت بلدية دبي خطتها المتكاملة لتأمين فعاليات واحتفالات رأس السنة الميلادية، تشمل محاور الصحة والسلامة وسلامة الغذاء، والرقابة على الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، إضافةً إلى تأمين شواطئ الإمارة والقنوات المائية، وإدارة عمليات النفايات، تعزيزاً لجاذبية إمارة دبي وريادتها ومكانتها كمدينة عالمية متميزة في تنظيم الاحتفالات الضخمة في العالم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي، رئيس فريق الطوارئ والأزمات ببلدية دبي عادل المرزوقي استعداد وجاهزية فرق العمل الإدارية والميدانية، التي يبلغ عددها 2766 موظفاً ومفتشاً.

وأضاف أن من اهم المحاور التي ركزت عليها بلدية دبي خلال استعدادها لاحتفالات رأس السنة جانب الصحة والسلامة للألعاب النارية والترفيهية، بالإضافة إلى سلامة الغذاء من خلال زيارات وجولات ميدانية على مراكز التسوق والفنادق والمطاعم ومختلف المؤسسات الغذائية المشاركة في مواقع الفعاليات، للتأكد من التزام متداولي الأغذية بالاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، وذلك حرصاً منها على تأمين قطاع الأغذية في الإمارة، وضمان حماية أفراد المجتمع من المخاطر الغذائية.

من جهته قال مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة خدمات الإسعاف إن إسعاف دبي استعدت بالخطة الأكبر في تاريخ تامين الفعاليات بواقع 224 نقطة إسعاف، على مستوى الإمارة و224 مركبة، و593 كادر بشري.

وكشف أحمد ثاني المطروشي المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية عن فعاليات جديدة منها في منطقة برج بارك، في إطار خطة لضمان خروج الاحتفالات بأبهى صورة ممكنة.

فيما ذكر المدير التنفيذي للعمليات بدبي الصحية خليفة باقر إلى استعداد 1800 كادر طبي موزعين على مستشفيات مختلفة لتأمين الاحتفالات، بالإضافة إلى توافر الخدمات المنزلية المعتادة.