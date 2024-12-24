الأربعاء 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية في حكومة عجمان
أصدرت دائرة الموارد البشرية في عجمان، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2025 في حكومة عجمان، إذ تقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 عطلة رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.
ورفعت الدائرة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلين الله أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية .
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