محمد بن راشد يبارك فوز البروفيسور عمر ياغي بـ «نوابغ العرب 2024»

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسور عمر ياغي، المتخصص في علوم الكيمياء، فوزه بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حساب سموه بمنصة «إكس»: «نبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024، البروفيسور عمر ياغي.. من الأردن، وقدّم أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، إسهامات استثنائية في مجال الكيمياء الشبكية، حيث أسهمت ابتكاراته في تطوير تطبيقات رائدة لمواجهة تحديات الطاقة، والمياه، والبيئة، ونشر أكثر من 300 بحث علمي، وحظيت أعماله بأكثر من 250 ألف استشهاد علمي».

وأضاف سموه: «نبارك له هذا الإنجاز العلمي، ونؤكد أن منطقتنا غنية بالعقول القادرة على صنع إضافات حقيقية للمعرفة البشرية في العديد من المجالات».

وجاء منح البروفيسور عمر ياغي، المتخصص في علوم الكيمياء الجائزة تقديراً لعمله لعقود على تطوير علوم الكيمياء، والابتكار المستمر في قطاع المواد الجديدة، ونقل وتبادل المعرفة التخصصية والبحثية مع المجتمع العلمي العالمي.

وتهدف جائزة «نوابغ العرب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تكريم الأسماء العربية ذات الإنجازات الاستثنائية في ست فئات محورية لمستقبل التنمية والازدهار الحضاري في العالم العربي.

وحاز لقب «نوابغ العرب» عن فئة العلوم الطبيعية البروفيسور عمر ياغي، وهو رئيس كرسي جيمس ونيلتي تريتر في كلية الكيمياء، وأستاذ الكيمياء في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، منذ عام 2012، وهو رائد مجال «الكيمياء الشبكية» التي تنسج الكتل البنائية الجزيئية لإنتاج أطر مفتوحة، يمكن توظيفها في ابتكارات الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وتوليد فوائد اقتصادية وبيئية عديدة.

وعمل البروفيسور ياغي مستشاراً لمبادرات دولية متعددة في مجال الطاقة النظيفة، وهو المدير المؤسس لمعهد العلوم العالمي في بيركلي لدعم بناء مراكز الأبحاث، وتوفير الفرص للعلماء الشباب في تخصصات الكيمياء الجديدة.

والبروفيسور عمر ياغي هو المدير المشارك لمعهد كافلي للطاقة وعلوم النانو في بيركلي، الذي يركز على العلوم الأساسية لتحويل الطاقة على المستوى الجزيئي، وكذلك معهد «باكار للمواد الرقمية من أجل الكوكب»، الذي يهدف إلى تطوير مواد فائقة المسامية مدروسة الكلفة وسهلة النشر، للمساعدة في الحد من آثار تغير المناخ ومعالجتها، وهو أيضاً المدير المشارك لتحالف كاليفورنيا للأبحاث الذي يدعم الابتكارات المشتركة بين الأوساط الأكاديمية والصناعات، وتقلد البروفيسور ياغي عضوية العديد من المجالس الاستشارية في مجال علوم النانو، كما أشرف على أكثر من 50 طالب دكتوراه، والعديد من باحثي ما بعد الدكتوراه خلال حياته المهنية.

أدى عمل البروفيسور ياغي على الأطر العضوية المعدنية إلى 70 براءة اختراع في مختلف أنحاء العالم، ما أسهم في التقدم في علوم وتقنيات تخزين الغازات وفصلها وتحفيزها، وهو يقود العديد من شراكات التعاون الدولية، لاسيما مع مؤسسات في العالم العربي والقارة الآسيوية، لتسريع المبادرات العلمية العالمية في مجال الطاقة النظيفة وعلوم المواد.

ويركز البروفيسور عمر ياغي في أبحاثه على التركيب الكيميائي العضوي وغير العضوي، ودراسات الحالة الصلبة والعلاقات الشبكية الجزيئية وكيمياء المواد، وهو متخصص في أبحاث المواد النانوية متناهية الصغر والأنسجة الجزيئية والأطر المعدنية العضوية، والتحفيز غير المتجانس والهياكل الكيميائية المتسلسلة.

كما تعزز أبحاثه التقدم العلمي والتقني في قطاعات التقاط ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى وقود، وتخزين الهيدروجين والميثان، وحصاد المياه من الهواء، وفصل الغازات وامتصاصها من الجو.

وتَواصل وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب»، محمد عبدالله القرقاوي، مع البروفيسور عمر ياغي عبر تقنية الاتصال المرئي بالفيديو، لإبلاغه بفوزه بجائزة «نوابغ العرب 2024» عن فئة العلوم الطبيعية، ولفت إلى أن الجائزة تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمشروع الاستراتيجي العربي الذي يكرّم العقول الفذة، لاسيما في تخصص العلوم الطبيعية، ويلتزم بدعم المبدعين والمتميزين العرب.

وقال القرقاوي للبروفيسور عمر ياغي: «إسهاماتكم في علم الكيمياء الذي برعت فيه المنطقة قديماً، وتطويركم لمواد جديدة لتحسين حياة الإنسان، يجعلنا نشعر جميعاً بالفخر، فأنتم نموذج لإبداع العلماء العرب، وعملكم الدؤوب في مجال الكيمياء يخدم العلم، وينشر المعرفة، ويضاعف النجاحات، ويلهم الشباب العربي»، وحث محمد القرقاوي الباحثين في المنطقة العربية على اختيار مسارات تعليمية وأكاديمية وبحثية ومهنية في تخصصات العلوم المختلفة، التي تمكنهم من ريادة الابتكار العربي في مجالات الكيمياء والفيزياء والأحياء، وغيرها من العلوم الأساسية، لتعزيز التقدم الحضاري والتنمية.

ونشر البروفيسور عمر ياغي أكثر من 300 مقال علمي وبحثي في تخصص الكيمياء الشبكية ومنتجاتها، وغيره من التخصصات، وتم الاقتباس من مقالاته وأبحاثه بواقع أكثر من 250 ألف مرة.

وترأس نائب أول لشؤون البحث العلمي ومدير عام معهد البحوث العلمية في جامعة نيويورك أبوظبي وأستاذ جامعي لبحوث علم الأحياء والكيمياء الحيوية وعلم الخلايا الجزيئية، البروفيسور سهام الدين حسين كلداري، لجنة جائزة «نوابغ العرب» المختصة بفئة العلوم الطبيعية، بعضوية كل من عميد كلية كينيدي للعلوم وأستاذ الفيزياء في جامعة ماساتشوستس لويل، البروفيسور نورالدين مليكشي، ومن معهد كور انثت للعلوم الرياضية في جامعة نيويورك أبوظبي، البروفيسور نادر المصمودي، والباحثة في مختبر توماس جيفرسون بالولايات المتحدة، الدكتورة لطيفة الودغيري، والأستاذة الفخرية للكيمياء بالجامعة الأميركية في القاهرة، البروفيسورة جيهان رجائي.

وتحتفي «نوابغ العرب»، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً، التي أصبحت تُعرف في دورتها الثانية بـ«نوبل العرب»، بالإنجازات النوعية للعقول العربية المتميزة، وتسلط الضوء على بصماتهم المؤثرة إيجاباً في مسيرة التقدم الإنساني والحضارة البشرية، بما يشجع المزيد من الشباب العربي والمواهب العربية الناشئة على متابعة مسيرتهم والاقتداء بهم في المساهمة في ميادين المعرفة والثقافة والمجتمع العلمي العالمي.

محمد بن راشد:

. البروفيسور عمر ياغي قدّم ابتكارات استثنائية بمجال الكيمياء الشبكية، أسهمت في تطوير تطبيقات رائدة لمواجهة تحديات الطاقة والمياه والبيئة.

. نبارك للبروفيسور عمر ياغي، من الأردن، هذا الإنجاز العلمي، ونؤكد أن منطقتنا غنية بالعقول القادرة على صنع إضافات حقيقية للمعرفة البشرية.