تأثر الدولة بمنخفض جوي وكتل هوائية باردة.. وفرص لسقوط أمطار اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الداخلية، فيما شهدت مناطق عدة بالعاصمة أبوظبي، أمس، سقوط أمطار راوحت بين المتوسطة والخفيفة.

وذكر المركز في بيانه أن مناطق شارع الشيخ راشد بن سعيد، والكورنيش، والمقطع، سجلت أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، أما مناطق المشرف، وشارع المطار، ومدينة خليفة، والنوف، وشارع القرم، وشارع الشيخ خليفة في اتجاه ميناء زايد، والروضة، ومطار البطين فسجلت أمطاراً خفيفة، وأوضح المركز بخصوص حالة الطقس اليوم أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية جنوبية غربية - شمالية غربية، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 وتصل إلى 40 كم/ساعة، وأشار إلى أن الموج بالخليج العربي يكون متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني 17:56، والجزر الأول عند الساعة 15:02 والجزر الثاني 01:08.

أما في بحر عُمان فيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:11 والمد الثاني 04:19، والجزر الأول عند الساعة 11:28 والجزر الثاني 21:21.

وأكد استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يتزامن معه امتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا، مصحوب بكتلة هوائية باردة وتيار هوائي علوي من الغرب، ما يؤدي إلى تطور السحب الركامية ببعض المناطق.