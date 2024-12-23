"بيئة أبوظبي" تعلن عن تجنب استهلاك 364 مليون كيس بلاستيكي

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، عن تجنب استهلاك 364 مليون كيس بلاستيكي يستخدم لمرة واحدة، والتي تعادل 2.400 طن من البلاستيك، أو 547 ألف طن من غازات الدفيئة، وهو ما يعادل أيضاً الانبعاثات الناتجة عن 130 ألف سيارة ركاب تعمل بالبنزين لمدة عام.

جاء ذلك منذ دخول حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة حيز التنفيذ، في الأول من يونيو 2022، ضمن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي.

في السياق ذاته، أطلقت الهيئة في عام 2023 مبادرة "استرداد القناني القائمة على الحوافز" بالتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين، بهدف استرداد وإعادة تدوير القناني البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة ، فيما تم حتى الآن، جمع أكثر من 130 مليون قنينة من حوالي 150 آلة لاسترداد القناني وحاويات ذكية، بالإضافة إلى ما تم جمعه من المصدر، حيث تعادل هذه الكمية 2.000 طن من البلاستيك القابل لإعادة التدوير، وهو ما يملأ حوالي 80 شاحنة ، كما بلغ إجمالي ما تم جمعه خلال عام 2024 وحده حوالي 67 مليون قنينة.

وفرضت هيئة البيئة - أبوظبي علاوة على ذلك، حظراً على بعض منتجات الستايروفوم في الأول من يونيو هذا العام، وبلغت نسبة امتثال تجار التجزئة لهذا الحظر 97% ، فيما تتوقع الهيئة أن تزداد نسبة الامتثال بحلول نهاية العام.

وتأتي هذه الإجراءات الاستباقية في إطار استعداد إمارة أبوظبي للحظر الشامل على منتجات الستايروفوم والمواد البلاستيكية المستهدفة الذي ستفرضه دولة الإمارات في عام 2026.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي :" عندما أطلقنا سياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في عام 2020، وتبعها حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في عام 2022، كنا في طليعة الجهات التي بادرت بذلك في المنطقة، وحددنا أهدافاً طموحة للوفاء بالتزاماتنا بحماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي".

وأضافت ندرك أهمية تغيير سلوك المستهلك في تقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتحفيز أفراد المجتمع على تبنى ثقافة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وأثبت مجتمع أبوظبي التزامه وسعيه للعمل بشكل استباقي للمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لبناء مستقبل أفضل للجميع.

وأشارت إلى أنه بفضل هذا التعاون، سجلنا خلال العامين الماضيين وحدهما انخفاضًا كبيرًا في عدد الأكياس البلاستيكية بلغ 364 مليون كيس، أي ما يعادل خفضًا يصل إلى 95 في المائة لجميع الأكياس البلاستيكية الموزعة بمنافذ البيع في الإمارة، حيث كان عدد الأكياس المستخدمة قبل تطبيق السياسة 3 أكياس لكل رحلة تسوق مقارنة بـ 0.4 كيس قابل لإعادة الاستخدام حالياً.

وأضافت أن ذلك ساهم في زيادة عدد الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 2000% في عام واحد فقط، حيث ارتفع عدد الأكياس معادة الاستخدام من 603 أكياس في 2022، إلى 26.075 كيسا في 2023، وذلك في أحد منافذ البيع الرئيسية في الإمارة ، كما تم استرداد 130 مليون قنينة بلاستيكية وزاد عدد الشركات التي تعنى بإعادة تدوير البلاستيك في الإمارة.

وقالت إنه بالرغم من انخفاض عدد الشركات المصنعة للمنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي من 110 في العام 2022 لتصل إلى 88 في العام 2023، إلا أننا شهدنا إنشاء 57 شركة جديدة تعمل في مجال إعادة التدوير بقطاع النفايات في أبوظبي، مما يساهم في تعزيز جودة الحياة واستدامتها في الإمارة ويساهم في منظومة الاقتصاد الدائري.

وأعربت الدكتورة الظاهري، عن سعادتها بالجهود التي بذلها سكان أبوظبي في التحول لاستخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، والالتزام بزيارة مواقع استرداد القناني لإعادة تدويرها - وهو ما ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا النجاح ، لافتة إلى أن نتائج استطلاع الرأي أشارت إلى أن 84% من الجمهور على دراية ووعي بالسياسة ومتطلباتها، كما أشار 82% منهم إلى التأثير الإيجابي للسياسة على جودة الحياة المتمثلة بنظافة الشواطئ والقنوات المائية.

وأضافت أنه لم يكن بالإمكان تحقيق الأهداف الطموحة لولا تعاوُن الشركاء الإستراتيجيين بما فيهم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وتجار التجزئة ، الذين عملوا عن كثب مع الهيئة لتوفير بدائل للمنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، إضافة إلى مساعدتها في تطبيق حظر منتجات الستايروفوم.

وقالت إن الهيئة تسير على الطريق الصحيح لإحداث تأثير إيجابي على البيئة، من خلال تقليل كمية الجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تلوث الأنظمة البيئية وتؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي.

وتتوقع هيئة البيئة - أبوظبي، أنه بحلول نهاية هذا العام، سيتم تجنب أكثر من 400 مليون كيس بلاستيكي يستخدم لمرة واحدة منذ بدء تنفيذ الحظر.

يذكر أنه خلال الأشهر التسعة الماضية وحدها، انخفض استهلاك الأكياس بمقدار 121.5 مليون كيس، كما تتوقع الهيئة جمع 90 مليون قنينة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة بحلول نهاية عام 2024.