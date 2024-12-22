الأرصاد يتوقع أمطار خفيفة من الاثنين إلى الخميس

أفاد المركز الوطني للأرصاد، أن حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الخميس المقبل صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية، مع احتمال سقوط أمطار، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً الاثنين صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ً خاصة على البحر، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى ان طقي الثلاثاء، سيستمر صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً ً على الجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار، ورطب ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط، الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب صباح الأربعاء الباكر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الأربعاء، صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، ورطب ليلا وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان

فيما سيكون الطقس المتوقع يوم الخميس، صحو إلى غائم جزئياً ً وتظهر السحب على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلا وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة غربا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.