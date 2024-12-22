الدليل الشامل لـ «ليالي المهرجان» في الذكرى الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق

يواصل مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إبهار الجميع في دورته الثلاثين الأكثر روعة وتميزاً وسيكون الجمهور على موعد مع 38 ليلة متواصلة مليئة بأروع الأجواء ضمن "ليالي المهرجان" في "فستيفال باي".

وستكون الحفلات الموسيقية مجانية ويحييها أبرز النجوم مساء كل سبت، كما تتوفر عروض الألعاب النارية المذهلة اليومية عند الساعة 9 مساءً، وعروض "إيماجن" اليومية الجديدة كلياً والخاصة بمهرجان دبي للتسوق، وعروض "إكس فاكتور" المباشرة عند الساعة 10:30 مساءً من كل أحد،كما أن الأطفال بانتظار الكثير من المرح كل يوم، مع الأجواء الترفيهية الرائعة المناسبة لجميع أفراد العائلة.

لمشاهدة الدليل الشامل لليالي المهرجان في الذكرى الـ 30 من "دبي للتسوق" اضغط هنا