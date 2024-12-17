187 خطاً و1392 مركبة لـ «حافلات دبي» في نهاية 2024

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وصول عدد خطوط الحافلات العامة في الإمارة إلى 187 خطاً، بنهاية العام الجاري، بعد إضافة 11 خطاً جديداً خلال 2024، وأوضحت أن شبكة الحافلات في دبي تُغطي 87% من المساحة الإجمالية للإمارة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عادل شاكري، إن شبكة خطوط الحافلات العامة في الإمارة شهدت تطويراً وتوسّعاً هذا العام، بإضافة 11 خطاً جديداً، إذ يصل إجمالي خطوط الشبكة إلى 187 خطاً بنهاية العام الجاري، وأشار إلى أن الشبكة مُقسّمة إلى أربعة أنواع من الخطوط، منها خطوط مغذية للمترو، وحافلات في المدينة، وحافلات عبر المدن، وحافلات موسمية مثل حافلات القرية العالمية وحتّا إكسبريس، وهذا النوع من الحافلات يتم إطلاقه حسب الموسم.

وأضاف شاكري لـ«الإمارات اليوم» أن أسطول الحافلات العامة في دبي يضم حالياً 1392 حافلة عامة تغطي 87% من المساحة الإجمالية للإمارة، لافتاً إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد زيادة في أعداد الركّاب بقيمة 8.1% على نظيرتها، العام الماضي، فيما وصل إجمالي المستخدمين، حتى شهر ديسمبر الجاري، إلى 168 مليون راكب بزيادة بلغت 10% عن أعداد الركّاب مقارنة بالعام الماضي.

وتابع شاكري: «شهدنا هذا العام تغييرات رئيسة، ليس من ناحية الإطلاق فقط، لكن أيضاً بإجراء تعديلات على شبكة خطوط الحافلات، فلدينا الآن 101 خط داخلي في الإمارة، وتسعة خطوط موسمية، و64 خطاً مغذياً للمترو، و13 خطاً عبر المدن، فيما أطلقنا 11 خطاً جديداً هذا العام، معظمها بهدف تعزيز التكامل بين المترو والحافلات».

ولفت إلى أن إطلاق خطوط جديدة يكون لأسباب عدة أولها احتياجات الناس، فلدينا تقنية تسمى crowd sourcing، أو مشاركة الجمهور تصميم الحافلات بناءً على احتياجاتهم، وأيضاً تُطلق خطوط جديدة بهدف التوسع في الإمارة لتقديم خدمة بالمناطق الجديدة، وأحياناً بناءً على شكاوى الجمهور واحتياجهم لخطوط في مناطق مختلفة.

وأوضح أن هناك تعديلات لبعض الخطوط وتوقيتاتها بناءً على شكاوى أو مطالب الجمهور، لافتاً إلى أن الهيئة تتلقى أحياناً مطالبات بتأخير مواعيد بعض الخطوط بسبب مواعيد العمل، وبالفعل يتم تفعيل هذا الأمر استجابة للجمهور.

وأشار شاكري إلى تطوير خطوط الحافلات بناءً على استخدام المعلومات الضخمة المتاحة في تطوير خطوط إضافية، مشيراً إلى أهمية خطوط الحافلات عبر المدن لتلبية احتياجات المتعاملين، التي وصل عددها حالياً إلى 13 خطاً، وتابع: «أمّا بالنسبة لمحطات الجيل الثالث، فنعمل حالياً على إطلاق عدد من المحطات الجديدة، وأخيراً تم الانتهاء من توسعات محطة مترو الاستاد، حيث جرت الأعمال أثناء تشغيلها، فكل المحطات أصبحت جاهزة حالياً، وهناك محطة نعمل عليها لافتتاحها خلال الفترة المقبلة».