"موارد عجمان" تعرض شواغر وظيفية لـ 13 شركة في القطاع الخاص خلال "الأيام المفتوحة للمقابلات الفورية"

تنظم دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، الأيام المفتوحة للمقابلات الوظيفية الفورية خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري بمشاركة 13 شركة من القطاع الخاص وعرض أكثر من 50 شاغراً وظيفياً.

وتستهدف فعالية اليوم المفتوح التي ستقام في فندق عجمان سراي، المواطنين والمواطنات حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية، حيث سيتم إطلاعهم على فرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص.

ويأتي تنظيم الأيام المفتوحة للمقابلات الوظيفية في إطار حرص الدائرة على تنسيق الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتوطين و التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق غايات الحكومة في دعم ملف التوطين في الدولة، من خلال توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، واستقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، وتسهيل توظيفهم من خلال مقابلات التوظيف الفورية لهم بناء على الشواغر المطروحة من قبل شركات القطاع الخاص، وذلك ضمن برنامج "نافس" الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص.