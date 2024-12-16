هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل تخريج الدورة الـ 54 من المرشحين الطيارين ودورة الإناث الـ 14 لكلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين.

وهنأ سموه الخريجين، متمنياً لهم دوام التوفيق في أداء رسالتهم الوطنية بحماية الدولة والحفاظ على مكتسباتها ومصالحها، مشيدا بدور الكلية في تأهيل وإعداد نخبة من الكوادر الوطنية والقيادات العسكرية القادرة على مواكبة متغيرات العصر وتطوراته.

حضر حفل التخريج، سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، واللواء ركن طيّار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الدفاع والمسؤولين، وأهالي الخريجين.

واستُهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها العميد الركن سيف عبدالله المسافري قائد كلية خليفة بن زايد الجوية، كلمة رحّب فيها براعي الحفل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والحضور الكريم، مُثمناً دعم القيادة الحكيمة الدائم للكلية حتى تحولت إلى صرح أكاديمي عالمي، بعد حصول برنامج الكلية على الاعتماد الدولي، من خلال تحقيق أعلى المعايير لضمان الجودة العلمية والعملية.

ومرّ الخريجون أمام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري، وأدوا قسم الولاء - بأن يكونوا "مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وأن يحافظوا على أمن الدولة واستقلالها وأن يحموا حدودها وسماءها وأن يطيعوا الأوامر الصادرة عن رؤسائهم وينفذوها في البر والبحر والجو ويحافظوا على سلاحهم".

وفي كلمة وجهها للخريجين، قال قائد كلية خليفة بن زايد الجوية: تؤدون اليوم يمينَ الولاء، وتقسمون على الطاعة والولاء، تخرجكم هو بداية مرحلة هامة ونقطة تحول في مسيرتكم المهنية، اليوم يا درع الوطن وحماته تنالون شرف الجندية وقيمها الوطنية الراسخة دفاعاً عن مكتسبات دولة الاتحاد ورايتها الشامخة في سماء المجد في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله".

وكرّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أوائل الخريجين في الدورة بتسليمهم شهادات التفوق، وهنأهم على تفوقهم وتميزهم الأكاديمي والعلمي، متمنياً لهم النجاح في مسيرتهم ضمن صفوف قواتنا المسلحة، وحثهم على أداء واجبهم الوطني بكل تفانٍ وإخلاص.

عقب ذلك، جرت مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة الـ 54 إلى الدورة الـ 55 مصحوبة بقسم العلم بأن يحافظ عليه الخريجون مرفوعاً عالياً، واختتم الحفل باستئذان قائد طابور الخريجين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان راعي الحفل بالانصراف، حيث غادر الطابور ميدان الاحتفال على هيئة استعراض عسكري تجسدت فيه معاني الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى صفوف حماة الوطن.