حمدان بن محمد: من كان رئيسه محمد بن زايد وملهمه محمد بن راشد.. لن يعرف المستحيل

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً،

خلال ترؤسنا الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء، بحثنا الاستثمارات الوطنية والمشاريع المقبلة في قطاع الفضاء والذي يشهد تطوراً مستمراً... وجددنا التزامنا بدعم ومواصلة تنفيذ برامج طموحة لاستكشاف الفضاء الخارجي حيث وصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى 40 مليار درهم خلال السنوات الماضية..

لشعبنا أقول،

من كان رئيسه محمد بن زايد آل نهيان وملهمه محمد بن راشد آل مكتوم ... لن يعرف المستحيل.

نفخر بأننا دولة انطلقت من الصحراء في رحلةٍ أخذتنا إلى القمر والمريخ وحزام الكويكبات، وتواصل دولتنا التحليق في فضاءات الريادة وطموحاتنا بلا حدود.