حمدان بن محمد يهنئ البحرين بيومها الوطني

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لأهلنا وأشقائنا في مملكة البحرين العزيزة يومهم الوطني، وندعو الله لهم بدوام التوفيق والازدهار في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ... نجدد في هذا اليوم فخرنا واعتزازنا بالعلاقات الأخوية الاستثنائية التي تجمع بين قادتنا وشعبينا، وكل عام والبحرين وأهلها بخير وازدهار".