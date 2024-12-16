شركة باركن توقع مذكرة تفاهم مع شركة باتك بهدف استكشاف فرص التعاون في حلول مواقف المركبات الذكية عبر المملكة العربية السعودية

وقّعت شركة باركن ش.م.ع ("باركن")، وهي أكبر مزود لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك)، وهي مجموعة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، ولها استثمارات في مجالات اللوجستيات والنقل والمواقف والعقارات والخدمات الأمنية المدنية الخاصة والحلول النقدية وإدارة المرافق.

المحاور الرئيسية• تهدف الشراكة إلى دمج القدرات التشغيلية الشهيرة لشركة باركن مع شبكة المواقف المحلية الواسعة التي تديرها شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات (SCSC)، وهي شركة تابعة لشركة باتك وأكبر مزود لمواقف المركبات المدفوعة في المملكة العربية السعودية.

• سيركز التعاون على تنفيذ التقنيات الرقمية المتطورة لتحسين تدفق حركة المرور وتعزيز تجربة المستخدم.

• تمثل مذكرة التفاهم خطوة رئيسية في استراتيجية النمو الدولية لشركة باركن، وتتماشى مع التزام شركة باتك بالحفاظ على حصتها السوقية مع تقدم مبادرات المدن الذكية في إطار رؤية السعودية 2030.

تم توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة قام بها الرئيس التنفيذي لشركة باركن، إلى مقر شركة باتك في الرياض، المملكة العربية السعودية. وتوفر المذكرة إطارًا لتقييم الفرص المتاحة بين شركة باركن وشركة باتك لبناء شراكة استراتيجية مع التركيز على شركة حلول المدن الذكية.

ستقوم الشركتان بتقييم الفرص للتوسع في تقديم خدمات مواقف المركبات المدفوعة في السوق السعودي، بالتعاون مع الأمانات والبلديات ومطوري العقارات، ومشغلي مراكز التسوق، والفنادق، والمرافق الأخرى. وستركز الشراكة المقترحة على تبني التقنيات الرقمية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، والبوابات الرقمية، وأجهزة الاستشعار، والكاميرات الذكية، لتبسيط عملية الركن وتحسين الاستخدام وتقليل الازدحام، وتعزيز تجربة مواقف مركبات سلسة للعملاء.

تمكّن المذكرة كلا الطرفين من تقييم فرص التعاون بشكل كامل، وتحديد أوجه التكامل بين الخبرة التشغيلية لشركة باركن في دبي والحضور القوي لشركة باتك في السعودية من خلال شركة حلول المدن الذكية، بالإضافة إلى الحصول على أي موافقات قانونية أو تنظيمية لازمة.

وفي هذا الصدد، قال محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تشكل الشراكة المقترحة المدفوعة بالتكنولوجيا بين شركة باتك وباركن مرحلة هامة، حيث تؤكد على قدراتنا القيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورؤيتنا المشتركة في تطوير وتحسين التنقل. من خلال دمج خبراتنا التشغيلية، وتقنياتنا المتطورة، ومعرفتنا الصناعية إلى جانب قوة شركة باتك، فهذه الشراكة قادرة على تقديم حلول مبتكرة وقابلة للتوسع ومرتكزة على خدمة العملاء، والتي ستعود بالفائدة على المقيمين والزوار في المملكة، مما يدعم النمو الاقتصادي."

من جانبه، قال المهندس محمد بن سعود الزامل، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة باتك: " تجمع هذه الشراكة الهامة بين اثنين من أبرز المشغلين في المنطقة، مع عمليات وتقنيات وخبرات مكملة. سيمكننا التعاون مع مشغل مواقف المركبات الأبرز في دولتنا الشقيقة الإمارات العربية المتحدة لتحسين تقديم خدمات مواقف المركبات عبر مجموعة أصولنا، مما يساعد في تقليل الازدحام، وزيادة الكفاءة، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام. ومع محفظة مواقف مركبات واسعة تضم 195,000 موقف مركبات عبر خمس مدن، سنسهم في تعزيز التنقل في المملكة بما يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030".