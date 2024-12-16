600 كشّاف يشاركون في افتتاح مخيم «المرموم»

شارك أكثر من 600 كشّاف وقائد، أمس، في حفل افتتاح مخيم المرموم الكشفي البيئي، الذي انطلقت فعالياته في 13 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 19 منه، في محمية المرموم بدبي.

وتضمن الحفل فقرات تعكس روح الكشفية، بما فيها عروض استعراضية أظهرت مهارات وقدرات المشاركين، إلى جانب فقرات تجسد القيم الكشفية ومبادئها الراسخة.

وحضر حفل الافتتاح مسؤولون بارزون في الدولة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الكشفية العربية والدولية.

ويأتي تنظيم المخيم في محمية المرموم ليؤكد التزام الإمارات بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، إضافة إلى كونه منصة مثالية لتنمية مهارات الشباب، وتمكينهم من قيادة المستقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، الدكتور سالم الدرمكي، في كلمته الافتتاحية، إن المخيم يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي هدفت إلى تفعيل أنشطة محمية المرموم.

وأضاف أن سموه وجّه بأن تكون مفوضية كشافة دبي إحدى الجهات المكلفة بتفعيل الأنشطة السياحية والصحراوية، بهدف التعريف بالمحمية محلياً وإقليمياً، مع العمل على تأسيس مخيم كشفي بيئي عالمي يُدار بالكامل بالطاقة النظيفة، واستمرار الترويج لمبادرة «أجمل شتاء في العالم»، من خلال دعوة الفتية والشباب للتخييم والاستمتاع بالمحمية.

وتابع الدرمكي أن اللقاء هذا العام يأتي بعد مرور عام على المخيم الكشفي العربي الـ33، الذي وصفه بأنه حلم جميل جمع كل العرب، وكان استثنائياً في كل جوانبه، موضحاً أن دولة الإمارات حققت أرقاماً قياسية جديدة في هذا المخيم، مؤكدة تميزها وريادتها، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن المخيم الحالي يتميز بتعاون استراتيجي مع وزارة التربية والتعليم، الشريك الأساسي لجمعية كشافة الإمارات، موضحاً أن هذا التعاون جاء نتيجة سنوات من العمل على تأسيس الفرق الكشفية داخل المدارس الحكومية، بهدف الإسهام في دور المدرسة والوزارة، من خلال أنشطة كشفية تعزز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، وتشجّع على العمل التطوعي باعتباره جوهر الحركة الكشفية، التي تسعى إلى تنشئة الفتية والشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع، وهي مبادئ تتماشى مع رؤية أكبر حركة شبابية في العالم، التي تضم أكثر من 57 مليون منتسب.

وأكد الدرمكي أن رحلة مخيم المرموم بدأت عام 2017 مخيماً تجريبياً، ثم تطورت محلياً وخليجياً وعربياً، مضيفاً أن المخيم هذا العام يحمل طابعاً دولياً بمشاركة وفود عربية، إضافة إلى كشافة أرمينيا وباكستان، مع تطلع إلى أن يصبح المخيم عالمياً خلال الأعوام المقبلة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وقال القائد العام لمخيم المرموم الكشفي، خليل رحمة، إن مخيم المرموم الكشفي لهذا العام يحمل شعار «الكشافة قادة الغد وصناع المستقبل»، ويسعى إلى تحقيق رؤية دبي 2040 من خلال تعزيز ثقافة السياحة البيئية والكشفية بمنظور عالمي، ووضع المخيم على خارطة السياحة البيئية والكشفية العالمية، كما يهدف إلى تهيئة المخيم ليكون ميسراً لأنشطة وفعاليات أصحاب الهمم، وتعزيز مفاهيم حماية البيئة والحياة البرية، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وأضاف أن المخيم يسعى إلى غرس القيم الإيجابية وتنمية قدرات الشباب بدنياً وثقافياً، إضافة إلى تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وتأهيل جيل من القيادات الكشفية الشابة القادرة على إدارة التجمعات الكبرى، كما أشار إلى تصميم برامج وأنشطة تلبي احتياجات المشاركين، من بينها 17 ورشة عمل تقدمها جهات حكومية، وأربع زيارات خارجية تشمل مكتبة محمد بن راشد ومدينة إكسبو دبي، إضافة إلى أنشطة المغامرات والتحدي في حديقة مشرف، والفعاليات المائية والجبلية في مدينة حتا، وتمنى للمشاركين والقادة تجربة مميزة في محمية المرموم الصحراوية، ضمن فعاليات مخيم المرموم الكشفي.