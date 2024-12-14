اختتام حملة "الإمارات نظيفة"

شهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، اليوم (السبت) في أم القيوين، اختتام الدورة الـ 23 من حملة "الإمارات نظيفة" التي نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة بعد أن جالت جميع إمارات الدولة.

شارك في اليوم الختامي للحملة على شاطئ المدفق بأم القيوين، سعادة أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، إلى جانب 892 متطوعا، غطوا مساحة 5 كيلومترات، حيث بلغ مجموع ما جمعته الحملة 7,557 كيلوجراما من النفايات، تم فرزها مع استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير وإرسالها إلى المصانع المحلية للمعالجة وإعادة التدوير بشكل صحيح.

وحققت الحملة هذا العام أهدافها، بمشاركة مجتمعية واسعة على مستوى الدولة، لتشمل مشاركة 66 مؤسسة تعليمية و680 من مؤسسات القطاع الخاص و19 مؤسسة من القطاع العام على المستوى الاتحادي والمحلي.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، أن الإمارات تعمل على رفع الوعي وإشراك كافة أفراد المجتمع خاصة الشباب من أجل المحافظة على نظافة البيئة التي تعد مصدر الحياة من مياه وغذاء وهواء، مشيرة إلى أن حملة "الإمارات نظيفة" تساهم في تعزيز هذا التوجه الوطني.

وقالت معاليها، إن التلوث هو أكبر عدو للبيئة، وبأيدينا وبسلوكنا نستطيع أن نبقي عليها نظيفة من خلال غرس السلوكيات الإيجابية في نفوسنا ونفوس الأطفال والشباب، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على أفراد المجتمع، بل على كل الجهات المعنية بالدولة.

وأضافت أن الإمارات تمتلك القوانين والتشريعات التي تمنع الإضرار بالبيئة وتلويثها من قبل أي نشاط اقتصادي أو صناعي أو تجاري، ومن خلال تعاون وزارة التغير المناخي والبيئة وكل الجهات المعنية نضمن تطبيق تلك القوانين واحترامها من قبل الجميع.

ولفتت إلى إطلاق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" من أجل التوسع في الزراعة وإشراك المجتمع في تلك المنظومة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام، مشيرة إلى أن الأسابيع الماضية شهدت مشاركة العديد من أفراد المجتمع والطلبة في فعاليات تشجير بالإضافة إلى تدريبهم على العناية بها، وأكدت أن التشجير والزراعة يدعمان جهود حماية البيئة والإبقاء عليها نظيفة وصحية، داعية الجميع إلى التوسع في الزراعة داخل المنازل والمشاركة في مختلف الفعاليات الخاصة بالتشجير.

وتوجهت معالي الضحاك بالشكر إلى مجموعة عمل الإمارات للبيئة وكافة الجهات المشاركة في حملة "الإمارات نظيفة" على الجهود المبذولة ومساهمتهم في تعزيز بيئة الإمارات النظيفة للأجيال القادمة.

وأكدت حبيبة المرعشي العضو المؤسس رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة أن حملة هذا العام حققت جميع أهدافها الإستراتيجية وسجلت نجاحات كبيرة بعد أن شارك في فعالياتها 83123 شخصا على مستوى الدولة، تمكنوا من جمع 43441 كيلوجراما من النفايات وتنظيف مساحة 95.5 كيلومتر مربع من الأراضي التي شهدت فعاليات الحملة.