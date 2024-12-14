مبعوثة أمريكية تشيد بتجربة الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش وقبول الآخر

أشادت سعادة السفيرة ديبرا ليبستاد المبعوثة الأمريكية الخاصة لرصد ومكافحة معاداة السامية، بتجربة دولة الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش وقبول الآخر، مؤكدة أهمية دعم المبادرات العالمية في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، للمبعوثة الأمريكية اليوم السبت.

وأكد معالي الدكتور النعيمي، خلال اللقاء، على عمق علاقات الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تعد نموذجا في العديد من المجالات الإستراتيجية، ونوه إلى الجهود المشتركة بين البلدين الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدوليين.

واستعرض معالي النعيمي، نهج دولة الإمارات في ترسيخ التسامح والتعايش، واستثمار دور الشباب في جهود السلام، منوها إلى ما يمثله "بيت العائلة الإبراهيمية" من رمز للتفاهم المتبادل والتعايش والسلام بين مختلف الديانات، وأكد على أهمية تبني وتعزيز المشاريع والبرامج التي تُسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان على مستوى العالم.