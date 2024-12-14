«شِتَا حتّا» تنطلق بـ 5 مهرجانات بين الجبال

انطلقت في منطقة حتا، أمس، وضمن حملة «#وجهات_دبي»، مبادرة «شِتَا حتّا» التي أطلقها «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بإشراف «اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا»، بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

وتشمل مبادرة «شِتَا حتّا» التي تستمر حتى 22 يناير 2025 خمسة مهرجانات، يتضمن كل منها العديد من الفعاليات والأنشطة المنوعة، بالتعاون مع شركاء المبادرة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتضمن تلك المهرجانات: شِتَانا في حتّا، من تنظيم «براند دبي»، وليالي حتّا الثقافية وتنظمه «دبي للثقافة»، وعسل حتّا، وحتّا الزراعي، وكلاهما من تنظيم بلدية دبي، ومهرجان حتّا DSF X من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة.