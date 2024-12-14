محمد بن راشد: التغيير مكلف.. وإذا لم تفعل فستدفع ثمن التخلف أضعافاً مضاعفة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة، وغير تقليدية لإحداث الأثر المطلوب، أو الانتقال من وضعية إلى أخرى، أكثر انطلاقاً، على الرغم مما يكتنف ذلك من صعوبات. وقال سموه: «التغيير مكلف.. التغيير متعب.. التغيير يتطلب الخروج من منطقة الراحة.. يتطلب أن ننهض كل يوم السادسة صباحاً.. التغيير يتطلب متابعة.. وصبراً.. وتضحية.. ومواصلة الليل بالنهار».

وشدّد سموه في تدوينة على منصة «إكس» أمس، ضمن وسم #علمتني_الحياة، على أن تحقيق النتيجة المأمولة يستدعي الإقرار بكلفة القرارات الصعبة، أو غير الاعتيادية، موضحاً أن «التغيير يتطلب أن تدفع الثمن.. وإذا لم تفعل فستدفع ثمن بقاء شعبك في مكانه.. ستدفع ثمن التخلف أضعافاً مضاعفة».

. التغيير يتطلب الخروج من منطقة الراحة.. يتطلب أن ننهض كل يوم السادسة صباحاً.. التغيير يتطلب متابعة.. وصبراً.. وتضحية.