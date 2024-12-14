«المعاشات» تقر مشروع ميزانيتها السنوية لعام 2025

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال اجتماعه برئاسة مبارك راشد المنصوري، مشروع الميزانية السنوية لعام 2025 وأقرها، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

كما اعتمد المجلس تقرير أداء الاستثمار للربع الثالث من العام الجاري، والبيانات المالية للربع الثالث منه، واطلع على سير منصة المعاشات الرقمية «معاشي».

وحسب إحصاءات نوفمبر الماضي بلغ عدد المتقاعدين نحو 20 ألفاً و900 متقاعد مقارنة بنحو 19 ألفاً و938 متقاعداً في نوفمبر من عام 2023.

كما بلغ عدد المستحقين 8280 مستحقاً، مقارنة بنحو 8342 مستحقاً عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغت النفقات التأمينية للشهر نفسه 459 مليوناً و641 ألفاً و726 درهماً، مقارنة بنحو 411 مليوناً و984 ألفاً و862 درهماً عن الشهر نفسه من العام الماضي.

يذكر أن الهيئة فازت أخيراً بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز لعام 2024 عن فئة أفضل جهة تحسناً في الأداء، خصوصاً في إطار مشروع التحول الرقمي.