خلال 10 دقائق.. إقامة دبي تنهي مشكلة سفر "الرجل الحديدي"

أنهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مشكلة كادت أن تعرقل سفر الرياضي خليفة الدرمكي للمشاركة في فعالية رياضية خلال 10 دقائق بحسب الدرمكي الذي روى تفاصيل الواقعة في فيديو أثار تفاعلاً كبيراً.

وقال الدرمكي إنه قصد مطار دبي للسفر للمشاركة في بطولة "الرجل الحديدي" الرياضية، لكنه فوجئ بأنه لا يستطيع السفر بسبب اختلافاً في اسمه بتأشيرتي السفر إلى نيوزيلندا واستراليا.

وأضاف ان الساعة كانت السابعة صباحا، وشاهد بالصدفة نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عبيد مهير بن سرور في جولة مرورية مع فريق من طيران الإمارات، فتوجه إليه وشرح له ما حدث، قائلاً إنه يدرك جيداً أن لا ذنب للإقامة أو طيران الإمارات في الخطأ، لكنه توجه إليه ليحكي له ما حدث فقط، وإنه يدرك ان المشكلة لن تحل إلا خلال أربعة أيام.

وأشار إلى ان فوجئ باللواء عبيد مهير بن سرور يرد عليه بأنه سوف يسافر ولن تلغى رحلته، مؤكداً أنه سوف يسافر في موعده، وحل له المشكلة خلال عشر دقائق فقط.

وأكد الدرمكي أن هذا لا يمكن أن يحدث في دولة أخرى، لكنها الإمارات ودبي وهذا هو الفرق، راوياً تفاصيل الواقعة من ميدان البطولة.

يذكر أن خليفة الدرمكي هو لاعب المنتخب الوطني للترايثلون، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي للترايثلون، وحقق إنجازا لافتا في بطولة أوروبا للرجل الحديدي "المسافة الكاملة" التي أقيمت في مدينة هامبورج بألمانيا.

وتمكن الدرمكي، من تحطيم الرقم السابق المسجل باسم الإمارات، الذي تحقق في بطولة "أيرون مان فلوريدا"، بزمن 10 ساعات و56 دقيقة، في عام 2013.

وسجل الدرمكي إنجازه بعدما خاض منافسات البطولة، التي اشتملت على سباق 3.8 كم سباحة، و180 كم دراجات، و42 كم ماراثون جري، وذلك بزمن 10 ساعات و37 دقيقة.

وأكد الدرمكي، أن هذا الإنجاز يعد أفضل تجهيز وإعداد للمشاركة في بطولة العالم التي تقام حالياً في نيوزيلندا.