"المعاشات" تقر مشروع الميزانية السنوية للهيئة لعام 2025

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس الثامن لعام 2024 برئاسة مبارك راشد المنصوري رئيس ، والذي بدأ الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس وبارك لهم وللمدير العام وفريقه على فوز الهيئة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز لعام 2024 عن فئة أفضل جهة تحسناً في الأداء، مزيد من التقدم والإنجاز في عملها خاصةً في إطار مشروع التحول الرقمي.

وشّرع المجلس في مناقشة بنود الاجتماع، حيث صادق على محاضر اجتماعاته السابقة، وعلى جدول متابعة إدارة الهيئة للقرارات المتخذة عنها، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان المتفرعة عنه، كما أعاد تشكيل هذه اللجان تزامناً مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التطوير والتحسين.

وناقش المجلس مشروع الميزانية السنوية لعام 2025 وقام بإقرارها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، كما اعتمد تقرير أداء الاستثمار للربع الثالث لعام 2024، والبيانات المالية للربع الثالث من هذا العام، واطلع على سير منصة المعاشات الرقمية (معاشي)، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المُدرجة على جدول أعماله واتخذ بخصوصها القرارات المناسبة، كما أحال بعضها للدراسة من قبل اللجان المتفرعة عن المجلس.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر نوفمبر 2024 نحو (20,900) متقاعداً مقارنة بنحو (19,938) متقاعداً في نوفمبر من عام 2023، كما بلغ عدد المستحقين (8,280) مستحقاً، مقارنة بنحو (8,342) مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي، كما بلغت النفقات التأمينية لنفس الشهر (459,641,726) درهم، مقارنة بنحو (411,984,862) درهم عن نفس الشهر من العام الماضي.