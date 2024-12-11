مكتوم بن محمد: نفخر بإنجازات العرب ونهنئ المغرب والسعودية باستضافة مونديالي 2030 و2034

تقدم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة استضافة المملكة لكأس العالم 2034.

كما تقدم سموه، بالتهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، باستضافة كأس العالم 2030 مع أسبانيا والبرتغال.

وقال سموه عبر منصة "إكس": نبارك للمملكة العربية السعودية فوزها باستضافة كأس العالم 2034، ونهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي على هذا الإنجاز التاريخي للسعودية، وكلّنا ثقة بقدرة المملكة على إبهار العالم في هذا الحدث العالمي.

وأضاف: كما نبارك للمملكة المغربية وللملك محمد السادس وللشعب المغربي فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، ونتطلع لنجاحهم في استضافة الحدث الأهم في كرة القدم.

وقال سموه: نفخر في الإمارات بإنجازات جميع الدول العربية، ونفرح بفرحة أشقائنا العرب ونتمنى لهم التوفيق.