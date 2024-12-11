بتوجيهات ورعاية أحمد بن محمد.. إطلاق "شِتَا حتّا" ضمن حملة "وجهات دبي"

بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبإشراف "اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا"، أعلن "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق مبادرة "شِتَا حتّا" ضمن حملة "#وجهات_دبي"، وذلك خلال الفترة من الجمعة 13 ديسمبر الحالي وحتى الأربعاء 22 يناير 2025.

وجاء الإعلان عن تفاصيل مبادرة "شِتَا حتّا"، التي يتولى براند دبي تنفيذها بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في دبي، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تحدثت خلاله سعادة منى غانم المرّي، نائبة الرئيس والعضوة المنتدبة لمجلس دبي للإعلام المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بحضور مسؤولي وممثلي الجهات الشريكة في تنظيم الحدث الذي سيضم هذا العام 5 مهرجانات وهي: مهرجان "شِتَانا في حتّا"، ومهرجان حتّا للعسل"، ومهرجان حتّا الزراعي، ومهرجان ليالي حتّا الثقافية" و "مهرجان حتّا DSF X".

ويأتي تنظيم الفعاليات المندرجة تحت مظلة "شِتَا حتّا" من خلال تعاون يجمع "براند دبي" بكلٍ من: هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتشمل باقة متنوعة من الأنشطة المجتمعية والثقافية والرياضية والترفيهية المُصمّمة خصيصاً لتلائم جميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية.

وفي هذه المناسبة، أكدت سعادة منى المرّي أهمية المبادرة التي تأتي في إطار دعم مخرجات خطة دبي الحضرية 2040، فيما يتعلق بمنطقة حتّا، على صعيد تعزيز تنافسيتها كوجهة سياحية متميزة، وفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال، ودعم المشاريع المحلية لأهالي المنطقة، فضلا عن أثر المبادرة في تقديم برنامج متنوع وحافل بالأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية لأهل حتّا وزوارها، حيث يسهم الحدث في إلقاء مزيد من الضوء على طبيعة المنطقة وتراثها وطبيعتها الخلابة، وأن المهرجان فرصة للعائلات للاستمتاع بكل تلك المميزات وما سيضمه الحدث من فعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية ومجتمعية.

وأعربت سعادتها عن بالغ الشكر والتقدير للتعاون والدعم المقدم من قِبَل اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، مثمنةً جهود كافة الشركاء والتي توحدت من أجل تحقيق هدف واحد هو إنجاح الحدث وأهدافه التي تدعم في مجملها خطة تطوير منطقة حتّا، وخطة دبي الحضرية 2040، وكذلك أجندتيّ دبي الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال المؤتمر الصحافي، قالت سعادة منى المرّي : " حققت الدورة الأولى من مشروع "شِتَا حتّا" نجاحاً كبيراً على مدى أسبوعين من الفعاليات، ونظراً للإقبال اللافت من الزوار والذي تجاوز الحضور المحلي إلى مختلف الدولة العربية والخليجية، فقد قررت اللجنة المنظمة للحدث بالتعاون وإشراف "اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا"، تمديد فترة الفعاليات هذا العام لمدة أكثر من شهر كامل ما يتيح لأكبر عدد من الزوار الاستمتاع بأجواء حتّا وطبيعتها الخلابة ضمن فعاليات وأنشطة متنوعة تناسب مختلف الأسر والأعمار".

وأضافت سعادتها " خلال العام الماضي، تجاوز عدد الزوار لمناطق الفعاليات في منطقة حتّا 500 ألف زائر من داخل الإمارات ومن مختلف دول الخليج العربية، بينما بلغ عدد الفعاليات 50 فعالية متنوعة أستمرت لمدة أسبوعين، إضافة إلى 100 ورشة عمل، كما تجاوز عدد المتطوعين أكثر من 45 متطوعاً أغلبهم من الشباب"، لافتة إلى أن هذا العام سيشهد إطلاق حملة تسويقية وترويجية للمنطقة ككل من خلال برنامج إعلامي وتسويقي يبرز مكانة المنطقة ويخدم أهلها من خلال الترويج لمشاريعهم ويدعم أنشطتهم الاقتصادية والتجارية.

من جانبه، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس الفريق التنفيذي لتطوير منطقة حتّا.. " أشرفت اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا برئاسة معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات وبالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة على تنفيذ 41 مشروعاً تطويرياً في حتا خلال الفترة الماضية، وجاري العمل على تنفيذ 24 مشروعاً، وذلك في إطار الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة للمنطقة، بما يخدم أجندة دبي الاجتماعية، ويعزز جاذبيتها كوجهة سياحية استثنائية، تمتاز بطبيعتها ووجهاتها الترفيهية".

وأضاف “ حرصت الهيئة على تعزيز شبكة الطرق والمواصلات، وتقديم حلول التنقل الجماعي والمرن، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل خلال فترة المهرجانات والأنشطة والفعاليات التي تقام في حتا، وتحديداً ضمن ”شِتَا حتّا"، حيث تنظّم الهيئة رحلات على خطوط Hop On Hop Off

“29 رحلة يوميا” على أهم المعالم السياحية في منطقة حتا بالإضافة إلى توفير خدمة حافلات “حتا اكسبرس” بمعدل 14 رحلة لزيارة حتا تنطلق من دبي إلى حتا مباشرةً، كما خصصت الهيئة في الدورة الحالية ما يزيد عن 1100 موقف لخدمة الجمهور، وتوفير 17 حافلة للنقل الداخلي من المواقف لموقع الفعاليات بالإضافة إلى حافلات نقل داخلي لنقل الزوّار إلى أعلى منطقة سد حتا، فضلاً عن تواجد فريق عمل لإدارة الحشود وضمان انسيابية الحركة المرورية طوال فترة المهرجان".

وعن أنشطة وأهداف كل من مهرجانيّ "حتّا للعسل" و "حتّا الزراعي"، قال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي إن بلدية دبي ستنظم الموسم التاسع من مهرجان حتّا للعسل، الحدث السنوي الأبرز لدعم النحالين الإماراتيين وقطاع إنتاج العسل على مستوى الدولة، في الفترة بين 27 و31 ديسمبر 2024، بمشاركة 51 نحالاً إماراتياً، تزامناً مع مبادرة " شتا حتّا"، ونسعى إلى أن يكون المهرجان منصة متكاملة لدعم النحالين الإماراتيين وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وتسويقها، كذلك تبادل الخبرات في مجال إنتاج العسل.

وتستكمل البلدية كافة التجهيزات للمهرجان للتأكد من توفير أفضل المرافق والخدمات التي تعزز من تجربة الزوار والمشاركين في منطقة حتا المتميزة بطبيعتها وتضاريسها الخلابة وأجوائها الشتوية التي تُعد إحدى أبرز المقاصد السياحية في الإمارة.

كما ستنظم بلدية مهرجان حتّا الزراعي، الذي يمثل فعالية متكاملة لدعم المزارعين المواطنين والمنظومة الزراعية في الإمارة، والارتقاء بقدرة المزارع لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاقتصادي. سينطلق المهرجان بتاريخ 18 يناير وسيستمر حتى 22 يناير 2025، في منطقة بحيرة ليم، حيث ستخصص 25 كشكا للمزارعين و5 للأنشطة المصاحبة من مأكولات وغيرها.

ويدعم مهرجان حتّا الزراعي المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة، من خلال توفير أكشاك للمزارعين لعرض منتجاتهم، وتقديم خدمات وتسهيلات متعددة لمزارعي منطقة حتا وأصحاب العزب، بهدف تشجيعهم وتعزيز وتطوير قدرات الإنتاج الزراعي عالي الجودة والمستدام الذي يدعم منظومة الأمن الغذائي.