محمد بن راشد: 2024 عام خير على أفضل شعب.. عام خير بقيادة أفضل رئيس.. وقادمنا أجمل

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، في قصر الوطن، جلسة مجلس الوزراء.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لعام 2024 في قصر الوطن.. عام خير وبركة .. وعام تفوق وازدهار واستقرار … وعام نمو اقتصادي غير مسبوق.

وأضاف: استمرت دولة الإمارات خلاله في ترسيخ تنافسيتها العالمية.. ونموها المتسارع .. واجتذابها لأفضل الخبرات والثروات العالمية .. وجاء حصاد 2024 التنافسي للدولة في أفضل نتيجة .. حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً .. وجاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً في أهم التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد .. والبنية التحتية .. والبنية الرقمية .. وحركة المواهب .. والاستثمار الأجنبي.. والأنظمة المالية .. ومؤشرات الصادرات والمؤشرات التجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها.

وقال سموه: عام خير على أفضل شعب.. عام خير بقيادة أفضل رئيس.. عام خير بجهود أفضل وأكبر فريق وطني متفانٍ… وقادمنا أفضل وأجمل وأعظم بإذن الله في 2025